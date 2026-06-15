Вместо недосягаемых излишков ЕНПФ казахстанцам предложили доступный путь к пенсионным выплатам

Из-за ежегодного роста порогов достаточности досрочное снятие накоплений превратилось в привилегию для единиц, выдвинув на первый план альтернативное решение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Жесткие требования к порогам минимальной достаточности (ПМД) в ЕНПФ вынуждают казахстанцев искать альтернативные способы управления своими накоплениями. В текущем, 2026 году, сложилась уникальная ситуация: досрочный выход на заслуженный отдых через механизм пенсионного аннуитета требует от вкладчиков практически в два раза меньше накоплений, чем получение права на банальное изъятие «излишков» для покупки жилья или лечения.
Пенсионный аннуитет — это финансовый инструмент, позволяющий перевести накопления из ЕНПФ в компанию по дехождению жизни (КСЖ) и начать получать пожизненную пенсию задолго до наступления официального пенсионного возраста (который для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 61,5 год с поэтапным ростом до 63 лет к 2031 году).
Разрыв в финансовых требованиях наглядно демонстрирует, почему классические «излишки» проигрывают ранней пенсии по критерию доступности.
Данный формат идеален для граждан, работавших на вредных и опасных производствах (при наличии обязательных профессиональных взносов — ОППВ — не менее 5 лет).
Для мужчин в 40 лет: Чтобы заключить договор, нужно иметь на счету 7,95 млн теңге. При этом порог достаточности (ПМД) для изъятия денег в этом же возрасте составляет 13,37 млн теңге.
Для женщин в 40 лет: Потребуется накопить 10,65 млн теңге, в то время как ПМД «заморозил» планку на уровне 13,37 млн теңге.
Для мужчин (в 50 лет при наличии ОППВ): Требуемый лимит — всего 8,72 млн теңге. В то же время ПМД в 50 лет требует наличия на счете колоссальных 17,59 млн теңге — разница превышает два раза.
Для женщин (в 53 года без ОППВ): Минимальный чек покупки аннуитета равен 14,06 млн теңге, тогда как официальный порог достаточности ЕНПФ для 53-летних граждан составляет 18,98 млн теңге.
Важное обновление законодательства: До недавнего времени у пенсионного аннуитета был один существенный минус — жесткие условия наследования. Если получатель уходил из жизни, его семья не могла забрать оставшиеся деньги одной суммой, а получала их мизерными долями на протяжении долгих лет.
Буквально в июне 2026 года Парламент РК изменил эту норму: теперь наследникам предоставлено официальное право выбора — продолжать ежемесячные выплаты или забрать весь остаток средств из страховой компании единовременно.
Вторым критически важным триггером для роста популярности аннуитетов в 2026 году стала полная отмена 10%-го индивидуального подоходного налога (ИПН) на пенсионные выплаты. Теперь граждане получают свои ежемесячные выплаты «чистыми», без удержаний в пользу государства.
Для удобства планирования бюджета актуальные тарифные сетки Государственной аннуитетной компании распределены по категориям.
Для граждан, имеющих подтвержденную бессрочную инвалидность, финансовый порог входа снижен государством до минимальных значений. Например, мужчине с первой группой инвалидности в 45 лет достаточно иметь на балансе всего 2,84 млн теңге, а женщине — чуть более 2 млн теңге.
Перевод денег в страховую компанию выгоден тем, кто хочет гарантировать себе фиксированный пассивный доход со стабильной ежегодной индексацией, защищенный от рыночных колебаний ЕНПФ. Однако эксперты предупреждают: подписывая договор аннуитета, вкладчик навсегда передает эти средства страховой организации — вернуть их обратно в ЕНПФ или потратить на покупку недвижимости уже не получится.
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