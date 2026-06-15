Вместо недосягаемых излишков ЕНПФ казахстанцам предложили доступный путь к пенсионным выплатам

Из-за ежегодного роста порогов достаточности досрочное снятие накоплений превратилось в привилегию для единиц, выдвинув на первый план альтернативное решение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Новый тренд: аннуитет обходит ПМД по доступности

Жесткие требования к порогам минимальной достаточности (ПМД) в ЕНПФ вынуждают казахстанцев искать альтернативные способы управления своими накоплениями. В текущем, 2026 году, сложилась уникальная ситуация: досрочный выход на заслуженный отдых через механизм пенсионного аннуитета требует от вкладчиков практически в два раза меньше накоплений, чем получение права на банальное изъятие «излишков» для покупки жилья или лечения.

Пенсионный аннуитет — это финансовый инструмент, позволяющий перевести накопления из ЕНПФ в компанию по дехождению жизни (КСЖ) и начать получать пожизненную пенсию задолго до наступления официального пенсионного возраста (который для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 61,5 год с поэтапным ростом до 63 лет к 2031 году).

Цифры говорят сами за себя: аннуитет против ЕНПФ

Разрыв в финансовых требованиях наглядно демонстрирует, почему классические «излишки» проигрывают ранней пенсии по критерию доступности.

1. Отложенный аннуитет (оформление с 40-45 лет, выплаты с 50 лет)

Данный формат идеален для граждан, работавших на вредных и опасных производствах (при наличии обязательных профессиональных взносов — ОППВ — не менее 5 лет).

Для мужчин в 40 лет: Чтобы заключить договор, нужно иметь на счету 7,95 млн теңге . При этом порог достаточности (ПМД) для изъятия денег в этом же возрасте составляет 13,37 млн теңге .

Для женщин в 40 лет: Потребуется накопить 10,65 млн теңге, в то время как ПМД «заморозил» планку на уровне 13,37 млн теңге.

2. Немедленный аннуитет (оформление и выплаты с 50-55 лет)

Для мужчин (в 50 лет при наличии ОППВ): Требуемый лимит — всего 8,72 млн теңге . В то же время ПМД в 50 лет требует наличия на счете колоссальных 17,59 млн теңге — разница превышает два раза.

Для женщин (в 53 года без ОППВ): Минимальный чек покупки аннуитета равен 14,06 млн теңге, тогда как официальный порог достаточности ЕНПФ для 53-летних граждан составляет 18,98 млн теңге.

Главные реформы аннуитета, о которых нужно знать в 2026 году

Важное обновление законодательства: До недавнего времени у пенсионного аннуитета был один существенный минус — жесткие условия наследования. Если получатель уходил из жизни, его семья не могла забрать оставшиеся деньги одной суммой, а получала их мизерными долями на протяжении долгих лет. Буквально в июне 2026 года Парламент РК изменил эту норму: теперь наследникам предоставлено официальное право выбора — продолжать ежемесячные выплаты или забрать весь остаток средств из страховой компании единовременно.

Вторым критически важным триггером для роста популярности аннуитетов в 2026 году стала полная отмена 10%-го индивидуального подоходного налога (ИПН) на пенсионные выплаты. Теперь граждане получают свои ежемесячные выплаты «чистыми», без удержаний в пользу государства.

Сравнительные лимиты для оформления аннуитета в 2026 году

Для удобства планирования бюджета актуальные тарифные сетки Государственной аннуитетной компании распределены по категориям.

Стандартные условия для трудоспособного населения:

Категория граждан С ОППВ (вредные условия) Без ОППВ (обычный стаж) Мужчины (40-45 лет) 7 955 421 ₸ 9 785 305 ₸ Женщины (40-45 лет) 10 656 232 ₸ 12 300 340 ₸ Мужчины (50-55 лет) 8 723 512 ₸ 10 730 040 ₸ Женщины (50-53 года) 11 685 063 ₸ 14 063 552 ₸

Особые условия при установлении бессрочной инвалидности:

Для граждан, имеющих подтвержденную бессрочную инвалидность, финансовый порог входа снижен государством до минимальных значений. Например, мужчине с первой группой инвалидности в 45 лет достаточно иметь на балансе всего 2,84 млн теңге, а женщине — чуть более 2 млн теңге.

Итоги: Кому выгоден такой переход?

Перевод денег в страховую компанию выгоден тем, кто хочет гарантировать себе фиксированный пассивный доход со стабильной ежегодной индексацией, защищенный от рыночных колебаний ЕНПФ. Однако эксперты предупреждают: подписывая договор аннуитета, вкладчик навсегда передает эти средства страховой организации — вернуть их обратно в ЕНПФ или потратить на покупку недвижимости уже не получится.