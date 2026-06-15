Бум кредитных карт в Казахстане: цифра достигла исторического максимума

Рынок платежных карт в Казахстане вплотную приблизился к историческому насыщению. Число активных кредиток и карт рассрочки в обращении превысило рекордную отметку в 13 миллионов единиц, сообщает Lada.kz.
По данным аналитического портала Finprom, в Казахстане сектор кредитных карт показывает стабильное расширение. По состоянию на конец апреля 2026 года в обращении в стране находилось более 13 млн единиц таких карт.
Динамика рынка в разрезе прошлых лет:
За последний год: рост составил 3,6%. Данный показатель сигнализирует о том, что рынок близок к своим пиковым (максимальным) значениям.
По сравнению с 2022 годом: количество карт в обращении увеличилось почти на 19%.
За последние 10 лет: объем эмиссии вырос более чем в пять раз. Для сравнения, в период 2015–2017 годов в Казахстане насчитывалось менее 3 млн кредитных карт.
Аналитики подчеркивают гибкость структуры казахстанского рынка по сравнению с рядом развитых стран. Если на западных рынках основной моделью остаются классические кредитные карты с начислением процентов, то в Казахстане сформировался баланс. Потребителям доступен широкий выбор, где ключевую роль играют карты рассрочки с беспроцентным периодом. Они окончательно закрепились в структуре повседневного потребления граждан.
По мнению экспертов, устойчивое положение данного финансового инструмента обусловлено несколькими факторами:
Доступность крупных покупок: возможность распределять оплату на несколько месяцев без переплаты (при выполнении условий банка).
Цифровизация процессов: полностью дистанционное оформление и управление картами через мобильные приложения банков.
Развитие экосистем: активная интеграция и расширение партнерских сетей банков с розничными торговыми сетями и онлайн-магазинами.
Трансформация продукта: переход от узких «магазинных» карт к универсальным международным продуктам. Ряд банков РК выпускает гибридные карты, которые позволяют совершать покупки в рамках кредитного лимита с сохранением рассрочки как внутри страны, так и за рубежом (включая международные онлайн-магазины).
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