Бум кредитных карт в Казахстане: цифра достигла исторического максимума

Рынок платежных карт в Казахстане вплотную приблизился к историческому насыщению. Число активных кредиток и карт рассрочки в обращении превысило рекордную отметку в 13 миллионов единиц, сообщает Lada.kz.

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Десятикратный масштаб: как изменился рынок с 2015 года

По данным аналитического портала Finprom, в Казахстане сектор кредитных карт показывает стабильное расширение. По состоянию на конец апреля 2026 года в обращении в стране находилось более 13 млн единиц таких карт.

Динамика рынка в разрезе прошлых лет:

За последний год: рост составил 3,6%. Данный показатель сигнализирует о том, что рынок близок к своим пиковым (максимальным) значениям.

По сравнению с 2022 годом: количество карт в обращении увеличилось почти на 19%.

За последние 10 лет: объем эмиссии вырос более чем в пять раз. Для сравнения, в период 2015–2017 годов в Казахстане насчитывалось менее 3 млн кредитных карт.

Специфика казахстанской модели: кредитки vs рассрочка

Аналитики подчеркивают гибкость структуры казахстанского рынка по сравнению с рядом развитых стран. Если на западных рынках основной моделью остаются классические кредитные карты с начислением процентов, то в Казахстане сформировался баланс. Потребителям доступен широкий выбор, где ключевую роль играют карты рассрочки с беспроцентным периодом. Они окончательно закрепились в структуре повседневного потребления граждан.

Четыре драйвера популярности карт рассрочки

По мнению экспертов, устойчивое положение данного финансового инструмента обусловлено несколькими факторами: