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15.06.2026, 09:54

Стало известно, на чем на самом деле держится весь Казахстан

Новости Казахстана 0 1 385

Казахстан продолжает зависеть от угольной генерации, однако доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрирует уверенный рост, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: eurasia.today
Фото: eurasia.today

Министерство энергетики РК представило актуальные данные по энергобалансу республики. На сегодняшний день диверсификация мощностей идет полным ходом, но исторический «базис» страны пока остается неизменным.

Угольное «сердце» и газовый резерв

По официальной информации профильного ведомства, главным драйвером энергетического сектора Казахстана остается уголь. На долю угольной генерации приходится 62,1% от общего объема производства электроэнергии. Именно эти ТЭЦ и ГРЭС несут на себе основную нагрузку по обеспечению теплом и светом жилых массивов и крупных промышленных предприятий.

Второе место по значимости занимает газовая генерация — её доля составляет 23,4%. Газовые электростанции рассматриваются как более экологичная альтернатива угольным, а также активно используются для маневрирования в моменты пиковых нагрузок на энергосистему.

Потенциал воды и солнца

Экологически чистая энергетика суммарно дает стране почти седьмую часть от общего объема электричества:

  • Гидроэлектростанции (без учета малых ГЭС) удерживают планку в 7,5%. Крупные гидроузлы не только вырабатывают энергию, но и играют ключевую роль в регулировании частоты и стабильности всей энергосистемы РК.

  • Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечные, ветровые и малые гидростанции — вышли на показатель в 7%. В Минэнерго подчеркивают, что сектор «зеленой» энергетики демонстрирует наиболее устойчивую динамику роста.

  • Несмотря на позитивный тренд диверсификации, эксперты отрасли напоминают о скрытых вызовах. Износ энергетической инфраструктуры (особенно угольных ТЭЦ, построенных еще в советский период) в некоторых регионах превышает 60–70%.

Более того, Казахстан периодически сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые часы, который приходится перекрывать за счет перетоков из Российской Федерации. Внедрение ВИЭ (7%) — важный шаг для экологии, но «зеленая» энергетика нестабильна и зависит от погодных условий. Именно поэтому в стране сейчас активно прорабатывается глобальный проект — строительство первой казахстанской АЭС в поселке Улькен, которая в будущем должна будет взять на себя роль стабильного и чистого источника базовой генерации взамен стареющих угольных гигантов.

Курс на энергетическую безопасность

В Министерстве энергетики резюмировали, что текущая стратегия развития сектора направлена на сохранение надежности энергоснабжения при параллельном снижении углеродного следа. Модернизация старых ТЭЦ идет параллельно со строительством новых газовых и возобновляемых объектов, что в долгосрочной перспективе должно укрепить энергетическую независимость Казахстана.

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