Стало известно, на чем на самом деле держится весь Казахстан

Казахстан продолжает зависеть от угольной генерации, однако доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрирует уверенный рост, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министерство энергетики РК представило актуальные данные по энергобалансу республики. На сегодняшний день диверсификация мощностей идет полным ходом, но исторический «базис» страны пока остается неизменным.
По официальной информации профильного ведомства, главным драйвером энергетического сектора Казахстана остается уголь. На долю угольной генерации приходится 62,1% от общего объема производства электроэнергии. Именно эти ТЭЦ и ГРЭС несут на себе основную нагрузку по обеспечению теплом и светом жилых массивов и крупных промышленных предприятий.
Второе место по значимости занимает газовая генерация — её доля составляет 23,4%. Газовые электростанции рассматриваются как более экологичная альтернатива угольным, а также активно используются для маневрирования в моменты пиковых нагрузок на энергосистему.
Экологически чистая энергетика суммарно дает стране почти седьмую часть от общего объема электричества:
Гидроэлектростанции (без учета малых ГЭС) удерживают планку в 7,5%. Крупные гидроузлы не только вырабатывают энергию, но и играют ключевую роль в регулировании частоты и стабильности всей энергосистемы РК.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечные, ветровые и малые гидростанции — вышли на показатель в 7%. В Минэнерго подчеркивают, что сектор «зеленой» энергетики демонстрирует наиболее устойчивую динамику роста.
Несмотря на позитивный тренд диверсификации, эксперты отрасли напоминают о скрытых вызовах. Износ энергетической инфраструктуры (особенно угольных ТЭЦ, построенных еще в советский период) в некоторых регионах превышает 60–70%.
Более того, Казахстан периодически сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые часы, который приходится перекрывать за счет перетоков из Российской Федерации. Внедрение ВИЭ (7%) — важный шаг для экологии, но «зеленая» энергетика нестабильна и зависит от погодных условий. Именно поэтому в стране сейчас активно прорабатывается глобальный проект — строительство первой казахстанской АЭС в поселке Улькен, которая в будущем должна будет взять на себя роль стабильного и чистого источника базовой генерации взамен стареющих угольных гигантов.
В Министерстве энергетики резюмировали, что текущая стратегия развития сектора направлена на сохранение надежности энергоснабжения при параллельном снижении углеродного следа. Модернизация старых ТЭЦ идет параллельно со строительством новых газовых и возобновляемых объектов, что в долгосрочной перспективе должно укрепить энергетическую независимость Казахстана.
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