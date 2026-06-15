Когда в Казахстане начнется «озеленение» автопарка: подробности реформы МВД и точные сроки

В Казахстане официально одобрен законопроект о введении специальных государственных номеров для электромобилей, однако первые «зеленые знаки» автовладельцы получат только через шесть месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kazlenta.kz

Полгода на смену имиджа: почему придется подождать?

Казахстанские сенаторы в первом чтении приняли масштабный пакет поправок в законодательство по вопросам дорожного движения, цифровизации и регулирования транспорта. Одним из самых заметных визуальных нововведений станет присвоение электромобилям уникальных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). По предварительным данным, они получат отличительный зеленый фон.

Несмотря на то что закон планируют окончательно принять уже летом 2026 года, сами номера начнут выдавать лишь через полгода. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, эта отсрочка необходима производителям знаков, чтобы полностью отладить технологический процесс. Чиновник особо подчеркнул, что реформа не потребует выделения средств из государственного бюджета — все расходы по перенастройке оборудования поставщики услуг берут на себя, так как речь идет исключительно об изменении цвета фона.

Тотальный бан для самокатов и жесткий фильтр для нарушителей

Помимо «озеленения» автопарка, новый законопроект вводит ряд радикальных мер, направленных на повышение безопасности на дорогах республики:

Удар по микромобильности: Водителям малых электрических транспортных средств (электросамокатов, гироскутеров и моноколес) теперь полностью запрещено выезжать на проезжую часть. Их движение будет жестко ограничено тротуарами и велодорожками.

Пожизненное клеймо для «бесправников»: Граждане, которые сели за руль в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, получат жесткий бан. Оформить и получить права они не смогут в течение следующих 7–8 лет.

Легализация роботов: Документ впервые закладывает юридическую основу для тестирования и полноценной эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Казахстане.

Зачем электромобилям особый цвет номеров? Международный опыт

Казахстан не изобретает велосипед, а внедряет успешный мировой опыт. Выделение электрокаров в отдельную визуальную категорию — это не просто дань моде, а инструмент для предоставления скрытых льгот и контроля.

В Китае, Великобритании, Германии и ряде стран ЕС зеленые номера позволяют автоматическим системам фото- и видеофиксации мгновенно распознавать экотранспорт.

В будущем это позволит владельцам электромобилей в РК автоматически получать право на бесплатную парковку в коммунальных зонах, бесплатный проезд по платным трассам, а также беспрепятственный въезд в экологически чистые или охраняемые зоны мегаполисов (например, в район Шымбулака в Алматы), куда автомобилям с ДВС въезд закрыт или ограничен.

Кроме того, это облегчит работу спасательным службам: при ДТП пожарные по цвету номера сразу поймут, что имеют дело с высоковольтной батареей, требующей особого протокола тушения.

Скрытая проблема: что будет с гибридами?

Источники в профильных ведомствах отмечают, что на этапе разработки нормативных актов возникнет серьезная дискуссия вокруг так называемых плагин-гибридов (PHEV), которые могут заряжаться от сети, но имеют и бензиновый двигатель.

Пока планируется, что зеленые номера получат исключительно «чистые» электромобили (BEV). Владельцам гибридов, вероятнее всего, придется довольствоваться стандартными белыми знаками, что уже вызывает споры среди автолюбителей, рассчитывавших на «зеленые» привилегии. Точный регламент разделения Министерство внутренних дел должно утвердить в течение тех самых переходных шести месяцев.