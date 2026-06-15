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15.06.2026, 11:22

С 23 июня в Казахстане вводят жесткие квоты на звание «Почетный гражданин»

Новости Казахстана 0 1 118

Министерство культуры и информации РК утвердило новые Типовые правила присвоения звания «Почетный гражданин». С 23 июня 2026 года в стране начнут действовать жесткие квоты на количество награждаемых, табу на самовыдвижение и особые условия для героев-спасателей, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

За какие заслуги теперь дают почетный статус?

Согласно приказу ведомства от 9 июня 2026 года, звание «Почетный гражданин области (города, района)» — это высшая форма признания заслуг человека перед местным сообществом. Нагрудную медаль и документ могут получить как казахстанцы, так и иностранцы.

Обновлённый порядок начнет действовать с 23 июня 2026 года.

Однако просто за «хорошую работу» статус не дадут. Кандидат должен иметь не менее 10 лет трудового стажа в конкретном регионе и соответствовать одному из ключевых критериев:

  • Проявление мужества при исполнении гражданского или служебного долга, вклад в правопорядок.

  • Эффективная госслужба, развитие местного самоуправления и экономический подъем региона.

  • Активная благотворительность и признанные достижения в общественной жизни.

  • Весомый вклад в науку, культуру, спорт, образование, здравоохранение, бизнес или сельское хозяйство.

  • Заслуги в сохранении суверенитета РК, укреплении межэтнического согласия и единства.

Важное исключение: Посмертно звание присваивается только в одном случае — за исключительное мужество, отвагу и героизм, проявленные при защите интересов государства или при спасении человеческих жизней.

Жесткие лимиты и квоты: сколько человек могут наградить

Новые правила вводят строгий численный ценз, чтобы госнаграда не теряла своей ценности. Отныне звание может присваиваться не более чем 10 гражданам один раз в два года.

Дополнительное окно возможностей открывается во время крупных региональных праздников: по случаю юбилея области, города или района маслихаты могут поощрить еще до пяти человек (такая опция доступна раз в пять лет).

При этом правила предусматривают экстренный трек: по личному предложению акима региона звание может быть присуждено вне очереди и квот тем, кто проявил себя при ликвидации или предотвращении ЧС, техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Как устроен процесс: от ходатайства до маслихата

Стать «Почетным гражданином» по собственному желанию невозможно — заявки от самовыдвиженцев автоматически отклоняются. Ходатайствовать за кандидата должны местные исполнительные органы (акиматы), творческие союзы, трудовые коллективы или общественные организации.

Процедура выглядит следующим образом:

  1. Организация составляет подробный наградной лист с описанием конкретных заслуг и эффективности работы кандидата. Документ заверяется подписями и печатями.

  2. Пакет документов направляется в Комиссию по государственным наградам при акимате. Важно успеть: если документы поданы менее чем за 30 дней до заседания комиссии, их рассматривать не станут.

  3. Окончательное решение принимает и утверждает местный маслихат, после чего списки обязательно публикуются в региональных СМИ. При этом повторное награждение лица, уже имеющего аналогичный статус в данном городе или районе, запрещено.

Кому звание не достанется никогда?

В правилах четко прописан «черный список» ограничений. На статус почетного жителя не могут претендовать:

  • Лица, имеющие судимость, которая не была погашена или снята в законном порядке.

  • Граждане, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.

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