С 23 июня в Казахстане вводят жесткие квоты на звание «Почетный гражданин»

Министерство культуры и информации РК утвердило новые Типовые правила присвоения звания «Почетный гражданин». С 23 июня 2026 года в стране начнут действовать жесткие квоты на количество награждаемых, табу на самовыдвижение и особые условия для героев-спасателей, сообщает Lada.kz.
Согласно приказу ведомства от 9 июня 2026 года, звание «Почетный гражданин области (города, района)» — это высшая форма признания заслуг человека перед местным сообществом. Нагрудную медаль и документ могут получить как казахстанцы, так и иностранцы.
Обновлённый порядок начнет действовать с 23 июня 2026 года.
Однако просто за «хорошую работу» статус не дадут. Кандидат должен иметь не менее 10 лет трудового стажа в конкретном регионе и соответствовать одному из ключевых критериев:
Проявление мужества при исполнении гражданского или служебного долга, вклад в правопорядок.
Эффективная госслужба, развитие местного самоуправления и экономический подъем региона.
Активная благотворительность и признанные достижения в общественной жизни.
Весомый вклад в науку, культуру, спорт, образование, здравоохранение, бизнес или сельское хозяйство.
Заслуги в сохранении суверенитета РК, укреплении межэтнического согласия и единства.
Важное исключение: Посмертно звание присваивается только в одном случае — за исключительное мужество, отвагу и героизм, проявленные при защите интересов государства или при спасении человеческих жизней.
Новые правила вводят строгий численный ценз, чтобы госнаграда не теряла своей ценности. Отныне звание может присваиваться не более чем 10 гражданам один раз в два года.
Дополнительное окно возможностей открывается во время крупных региональных праздников: по случаю юбилея области, города или района маслихаты могут поощрить еще до пяти человек (такая опция доступна раз в пять лет).
При этом правила предусматривают экстренный трек: по личному предложению акима региона звание может быть присуждено вне очереди и квот тем, кто проявил себя при ликвидации или предотвращении ЧС, техногенных катастроф и стихийных бедствий.
Стать «Почетным гражданином» по собственному желанию невозможно — заявки от самовыдвиженцев автоматически отклоняются. Ходатайствовать за кандидата должны местные исполнительные органы (акиматы), творческие союзы, трудовые коллективы или общественные организации.
Процедура выглядит следующим образом:
Организация составляет подробный наградной лист с описанием конкретных заслуг и эффективности работы кандидата. Документ заверяется подписями и печатями.
Пакет документов направляется в Комиссию по государственным наградам при акимате. Важно успеть: если документы поданы менее чем за 30 дней до заседания комиссии, их рассматривать не станут.
Окончательное решение принимает и утверждает местный маслихат, после чего списки обязательно публикуются в региональных СМИ. При этом повторное награждение лица, уже имеющего аналогичный статус в данном городе или районе, запрещено.
В правилах четко прописан «черный список» ограничений. На статус почетного жителя не могут претендовать:
Лица, имеющие судимость, которая не была погашена или снята в законном порядке.
Граждане, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.
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