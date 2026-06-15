Приказ подписан: личные кабинеты eGov всех казахстанцев серьезно изменятся с 12 июля

С 12 июля в Казахстане вступят в силу новые жесткие требования к «цифровому пространству гражданина» на портале eGov, сообщает Lada.kz.

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Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписал приказ, детально регламентирующий функционал личного кабинета казахстанцев. Согласно документу, государственная экосистема перейдет на проактивный формат работы, расширив возможности контроля за персональными данными.

Ка какими функциями пополнится профиль eGov

Обновленный регламент обязывает платформу «цифрового правительства» обеспечить бесперебойную работу пяти ключевых опций в личных кабинетах пользователей:

Мониторинг данных: граждане смогут в реальном времени проверять наличие, корректность и актуальность информации, хранящейся в базах данных. Тотальный аудит госуслуг: в профиле появится детализированный журнал истории, где будет отображаться каждое действие и статус по запрашиваемым ранее услугам. Обязательное информирование: система больше не сможет «молчать». Обо всех операциях, изменениях статусов или критически важных событиях пользователя будут оповещать через Push-уведомления, SMS-сообщения или электронную почту. Гибкая безопасность: казахстанцы получат полноценный пульт управления настройками приватности, параметрами уведомлений и защитой аккаунта. Экстренный отзыв ЭЦП: непосредственно из личного кабинета можно будет мгновенно отозвать сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) в случае подозрения на компрометацию или утерю токена.

Контекст: Зачем это нужно и при чем здесь Цифровой кодекс?

Нововведения внедряются в рамках реализации масштабного Цифрового кодекса Республики Казахстан (в частности, его 77-й статьи). Настоящий кодекс стал фундаментальной основой для трансформации госаппарата в единую цифровую платформу.

Понятие «цифровое пространство гражданина» законодательно закрепляет за каждым казахстанцем право не просто пассивно пользоваться госуслугами, но и контролировать так называемые «цифровые события». Под ними понимается любой факт использования, запроса или изменения персональных данных человека со стороны государственных органов и ведомств. Теперь, если какое-либо министерство запросит ваши данные, eGov обязан автоматически сформировать «цифровое событие» и отобразить его в вашем кабинете.

Уникальное расширение: Безопасность против кибермошенников

Хотя в официальном документе об этом прямо не говорится, эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что ключевой (и самой ожидаемой) функцией обновления является быстрый отзыв ЭЦП.

В последние годы в Казахстане участились случаи, когда мошенники с помощью методов социальной инженерии получали доступ к файлам ЭЦП граждан и оформляли на них крупные онлайн-займы. Ранее процедура компрометации ключа требовала сложной процедуры блокировки или личного визита в ЦОН, что давало преступникам временную фору. Возможность оперативно «сжечь» скомпрометированную ЭЦП прямо из мобильного приложения или личного кабинета eGov нацелена на ликвидацию этой уязвимости.

Кроме того, интеграция Министерства цифрового развития с созданным ведомством по искусственному интеллекту позволит в будущем оптимизировать систему уведомлений (Push/SMS). Персонализированные алгоритмы помогут отсеивать спам от госорганов, оставляя в приоритете только критически важные сообщения (например, о налогах, штрафах, судах или необходимости замены документов).