Миннацэкономики раскрыло формулу, по которой зарплаты в Казахстане будут расти быстрее цен

Правительство Казахстана объявило курс на опережающий рост доходов населения по сравнению с уровнем инфляции. Для этого Министерство национальной экономики разработало масштабный комплексный план, сообщает Lada.kz.

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Парадокс цифр: почему при росте зарплат казахстанцы беднеют

Официальная статистика за начало 2026 года наглядно демонстрирует феномен, который экономисты называют «инфляционной ловушкой». Номинально доходы граждан и средние заработные платы уверенно растут. Так, по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата в республике достигла 461 486 теңге, показав рост на 9,1%.

Однако радоваться увеличению сумм в расчетных листах не приходится. Из-за высокого уровня инфляции в реальном выражении (то есть по фактической покупательской способности) зарплаты казахстанцев просели на 2,3%. Аналогичная негативная тенденция фиксируется и в секторе среднедушевых доходов, которые в конце прошлого года составили 254 446 теңге в месяц: на бумаге рост составил почти 10%, на практике — падение покупательской способности на те же 2,3%. Граждане физически могут позволить себе меньше товаров и услуг, чем годом ранее.

Формула Миннацэкономики: доходы должны обогнать цены

Чтобы переломить опасный тренд, профильное ведомство разработало комплекс мер, рассчитанный на среднесрочную перспективу. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин раскрыл ключевой целевой ориентир ведомства: к 2029 году уровень инфляции в стране должен быть жестко зафиксирован в коридоре 5–7%.

При этом темпы роста доходов граждан, согласно плану, обязаны опережать рост цен как минимум на 2–3 процентных пункта. Например, если годовая инфляция составит 5%, чистые доходы населения должны увеличиться минимум на 7–8%.

План спасения кошельков граждан включает в себя пять ключевых триггеров:

Прямая индексация и повышение заработных плат в бюджетном и квазигосударственном секторах. Искусственное снижение долговой нагрузки населения (борьба с закредитованностью). Ежегодное создание до 240 тысяч новых качественных рабочих мест с конкурентной оплатой. Масштабная раздача микрокредитов в сельской местности (планируется выдать более 30 тысяч займов для стимулирования локального бизнеса). Налоговые преференции и расширение дуального образования для переподготовки кадров.

Особый акцент правительство делает на продовольственной безопасности: ставится задача снизить долю расходов населения на продукты питания до 40% от общего объема семейного бюджета (сейчас этот показатель в РК традиционно значительно выше, что свойственно развивающимся экономикам).

Во-первых, снижение доли расходов на продукты до 40% — задача критически сложная. По данным Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) за прошлые периоды, среднестатистическая казахстанская семья тратила на еду около 47–50% своих доходов. Снизить этот показатель можно только двумя путями: либо резким падением цен на продовольствие (что маловероятно), либо тектоническим сдвигом в структуре доходов, когда базовые потребности перестанут поглощать половину зарплаты.

Во-вторых, масштабное вливание денег в виде 30 тысяч микрокредитов для сел и прямое повышение зарплат несут в себе проинфляционные риски. Если внутреннее производство товаров (особенно АПК) не будет поспевать за увеличившейся массой денег на руках у населения, это может спровоцировать новый виток роста цен. Соответственно, успех правительственного плана напрямую зависит не от финансовых вливаний, а от жесткого контроля над ценообразованием монополистов и реальной производительности труда в сельском хозяйстве.