Казахстанский теңге в поисках дна: курс может пробить отметку 500 в ближайшее время

Мировое падение цен на нефть из-за соглашения США с Ираном и сезонный спрос толкают курс доллара вверх, заставляя тенге искать новую точку равновесия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Текущие позиции: доллар идет в наступление

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком РК, зафиксировался на отметке 489,33 теңге. Однако на международных площадках и в обменных пунктах Казахстана американская валюта уже тестирует новые высоты. На рынке Forex за доллар дают около 490,7 теңге, в то время как казахстанские обменники продают «американца» в среднем по 494 теңге.

Прошедшая неделя на Казахстанской фондовой бирже (KASE) запомнилась высокой волатильностью. Как отмечает экономист Руслан Султанов, амплитуда колебаний средневзвешенного курса составила 5,4 теңге. (со старта в 484,8 до финиша на уровне 489,3 теңге.). При этом торговая активность зашкаливала: среднедневной объем валютных операций удержался на уровне 357,9 млн долларов, что говорит о повышенном спросе.

Иранский фактор обрушил нефть: конъюнктура против тенге

Главным триггером резкого ослабления нацвалюты стала внешняя конъюнктура. Стоимость эталонной нефти марки Brent за короткий промежуток времени упала с $94,3 до $87,8 за баррель.

Ситуация усугубилась после официальных сообщений о мирном соглашении между США и Ираном. На этих новостях котировки Brent рухнули до $83,5 за баррель. Параллельно инвесторы начали массово выводить капитал из развивающихся рынков и перекладывать его в защитные американские активы — индекс S&P 500 мгновенно подскочил с 7270 до 7367 пунктов.

«Для Казахстана это двойной удар. Падение нефтяных цен напрямую сокращает будущую экспортную выручку страны. В то же время глобальный переток капитала в сторону США оказывает мощную поддержку доллару против валют всех развивающихся стран», — комментирует экономист Руслан Султанов.

Нацбанк снизил ставку, ослабив защиту тенге

Чего нет в первоисточнике: Фундаментальное давление на нацвалюту усилилось на фоне недавнего решения Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК. Регулятор вопреки консервативным ожиданиям рынка снизил базовую ставку сразу на 1 процентный пункт — с 18% до 17% годовых. Снижение ставки традиционно уменьшает доходность тенговых активов для иностранных инвесторов (carry trade), снижая привлекательность казахстанской валюты и создавая долгосрочный тренд на ее плавное ослабление.

Дополнительный удар по тенге наносит сезонный фактор. По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), летом спрос на валюту традиционно растет со стороны как бизнеса (для импортных контрактов), так и населения, планирующего отпуска. В то же время приток валюты на биржу падает.

Прогнозы экспертов и математических моделей: увидим ли мы 500?

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что резкого обвала тенге не произойдет благодаря сглаживающим интервенциям Нацбанка и обязательным продажам выручки квазигосударственного сектора. Тем не менее, тренд на повышение очевиден.

Опрос АФК: Эксперты финансового рынка ухудшили свои прогнозы. Уже в июле ожидается курс на уровне 498,5 теңге. , а годовые ожидания сместились с 513,4 до 518,9 теңге. за доллар.

Финансовый аналитик Арсен Темирбаев: Прогнозирует коридор 492–496 теңге. за доллар на ближайшие дни.

Математическая модель Prognozex: Искусственный интеллект рассчитывает сценарий плавного роста до конца июня. Согласно алгоритмам, к 23 июня курс достигнет 496,8 теңге., а на пике 29–30 июня вплотную приблизится к психологической отметке, остановившись на уровне 498,3 теңге.

Если цены на нефть закрепятся ниже $83 за баррель, психологический барьер в 500 теңге. может быть преодолен значительно раньше осени.