МИД Казахстана объяснил порядок въезда в страны Шенгена по новым правилам

Казахстанские дипломаты напомнили о правилах прохождения цифрового контроля EES на европейских границах и последствиях отказа от сдачи биометрии, сообщает Lada.kz.

Фото: skyrefund.com

Что такое система EES и кого она касается

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обратилось к гражданам с важным разъяснением новых правил пересечения границ Шенгенской зоны. С осени прошлого года в Европе в пилотном режиме действует автоматизированная система контроля въезда и выезда EES (Entry/Exit System), которая кардинально меняет процедуру пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, включая казахстанцев.

Регистрация в базе данных является строго обязательной. Цифровой контроль распространяется как на обладателей краткосрочных шенгенских виз (включая туристические и деловые), так и на путешественников, имеющих право безвизового въезда в Европу. Главная цель нововведения — автоматизировать проверку документов, пресечь нелегальную миграцию и исключить использование поддельных паспортов.

Прощайте, штампы: какие данные соберет система

С внедрением EES уходит в прошлое привычное проставление чернильных штампов в загранпаспорта. Теперь все пересечения границы фиксируются исключительно в электронном виде. При первом прохождении контроля на оборудованных терминалах система соберет:

полные анкетные и паспортные данные из проездного документа;

точные даты, время и конкретные пункты въезда и выезда;

биометрические параметры: цифровое сканирование лица и отпечатки четырех пальцев правой руки;

сведения о возможных отказах во въезде с указанием причин.

Согласно регламенту ЕС, собранная информация лиц, не нарушавших миграционное законодательство, будет храниться в единой базе ровно 3 года. Если же путешественник превысит разрешенный срок пребывания (правило «90 дней из 180»), данные о нарушителе будут автоматически заблокированы в системе на 5 лет, что гарантированно приведет к аннулированию визы и запрету на въезд в будущем.

Где будут храниться отпечатки пальцев

В МИД РК обратили внимание на технические нюансы распределения данных. Биометрия граждан «третьих стран», которым не требуется виза в Европу, сохраняется напрямую в реестре EES.

В то же время отпечатки пальцев казахстанцев и граждан других государств, въезжающих по визам, будут аккумулироваться в уже действующей Визовой информационной системе (VIS). При пересечении границы базы данных синхронизируются, проверяя информацию о статусе путешественника, наличии разрешений и даже статусе членов его семьи.

География ограничений и последствия отказа от биометрии

Новый цифровой контроль действует в 29 государствах Европы. Сюда входят все страны Шенгенского соглашения, а также не входящие в ЕС Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Исключение составляют лишь Кипр и Ирландия — там по-прежнему будут проверять паспорта в ручном режиме и ставить стандартные штампы.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве особо подчеркнули: прохождение биометрии — процедура бескомпромиссная. В случае отказа предоставить цифровое фото или отпечатки пальцев, иностранному гражданину будет категорически отказано в пересечении границы.

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