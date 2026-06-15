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15.06.2026, 14:29

МИД Казахстана объяснил порядок въезда в страны Шенгена по новым правилам

Новости Казахстана 0 978

Казахстанские дипломаты напомнили о правилах прохождения цифрового контроля EES на европейских границах и последствиях отказа от сдачи биометрии, сообщает Lada.kz. 

Фото: skyrefund.com
Фото: skyrefund.com

Что такое система EES и кого она касается

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обратилось к гражданам с важным разъяснением новых правил пересечения границ Шенгенской зоны. С осени прошлого года в Европе в пилотном режиме действует автоматизированная система контроля въезда и выезда EES (Entry/Exit System), которая кардинально меняет процедуру пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, включая казахстанцев.

Регистрация в базе данных является строго обязательной. Цифровой контроль распространяется как на обладателей краткосрочных шенгенских виз (включая туристические и деловые), так и на путешественников, имеющих право безвизового въезда в Европу. Главная цель нововведения — автоматизировать проверку документов, пресечь нелегальную миграцию и исключить использование поддельных паспортов.

Прощайте, штампы: какие данные соберет система

С внедрением EES уходит в прошлое привычное проставление чернильных штампов в загранпаспорта. Теперь все пересечения границы фиксируются исключительно в электронном виде. При первом прохождении контроля на оборудованных терминалах система соберет:

  • полные анкетные и паспортные данные из проездного документа;

  • точные даты, время и конкретные пункты въезда и выезда;

  • биометрические параметры: цифровое сканирование лица и отпечатки четырех пальцев правой руки;

  • сведения о возможных отказах во въезде с указанием причин.

Согласно регламенту ЕС, собранная информация лиц, не нарушавших миграционное законодательство, будет храниться в единой базе ровно 3 года. Если же путешественник превысит разрешенный срок пребывания (правило «90 дней из 180»), данные о нарушителе будут автоматически заблокированы в системе на 5 лет, что гарантированно приведет к аннулированию визы и запрету на въезд в будущем.

Где будут храниться отпечатки пальцев

В МИД РК обратили внимание на технические нюансы распределения данных. Биометрия граждан «третьих стран», которым не требуется виза в Европу, сохраняется напрямую в реестре EES.

В то же время отпечатки пальцев казахстанцев и граждан других государств, въезжающих по визам, будут аккумулироваться в уже действующей Визовой информационной системе (VIS). При пересечении границы базы данных синхронизируются, проверяя информацию о статусе путешественника, наличии разрешений и даже статусе членов его семьи.

География ограничений и последствия отказа от биометрии

Новый цифровой контроль действует в 29 государствах Европы. Сюда входят все страны Шенгенского соглашения, а также не входящие в ЕС Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Исключение составляют лишь Кипр и Ирландия — там по-прежнему будут проверять паспорта в ручном режиме и ставить стандартные штампы.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве особо подчеркнули: прохождение биометрии — процедура бескомпромиссная. В случае отказа предоставить цифровое фото или отпечатки пальцев, иностранному гражданину будет категорически отказано в пересечении границы.

Полезно знать: к чему готовиться туристам из Казахстана

  • Очереди на границах: Полноценное внедрение цифровой системы во всех международных аэропортах и наземных КПП Европы требует времени. Путешественникам рекомендуют закладывать дополнительное время на пересадки и прохождение контроля, так как первичная процедура снятия биометрии может занимать больше времени, чем стандартная беседа с пограничником.

  • Мобильные приложения: Ряд европейских стран (например, Германия в аэропортах Франкфурта и Мюнхена) внедряют специальные приложения и киоски самообслуживания. С их помощью туристы могут внести свои паспортные данные еще до подхода к кабине пограничника, чтобы ускорить процесс.

  • Связь с ETIAS: Запуск системы EES — это лишь первый этап тотальной цифровизации европейских границ. Вслед за ней ЕС планирует запустить систему ETIAS (электронное разрешение на въезд), которая станет обязательной для безвизовых туристов. Для граждан Казахстана, оформляющих шенгенские визы, ключевым изменением останется именно фиксация дат в EES вместо штампов.

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