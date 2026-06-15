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15.06.2026, 15:23

«Пять метров ответственности»: за что с 1 июля начнут массово штрафовать жителей Казахстана

Новости Казахстана 0 1 305

Казахстанцев обяжут самостоятельно наводить порядок в радиусе пяти метров от своего имущества, своевременно убирать за питомцами и соблюдать новые правила парковки во дворахсообщает Lada.kz. 

Фото: акимат Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области

С 1 июля 2026 года на всей территории Казахстана начинают действовать новые Типовые правила благоустройства городов и населенных пунктов. Соответствующий документ утвержден приказом министра промышленности и строительства РК № 282. Ключевое нововведение реформы — законодательное закрепление «зоны ответственности» за каждым собственником недвижимости или арендатором. Теперь территория в радиусе 5 метров по периметру от любого здания, забора, торгового объекта или строительной площадки официально признается прилегающей, а обязанность по ее содержанию полностью возлагается на граждан и бизнес.

Пять метров ответственности: новые обязанности собственников

Согласно тексту приказа, поддерживать чистоту на прилегающих пяти метрах владельцы обязаны либо своими силами, либо нанимая специализированные организации за счет собственных средств.

Для владельцев частных домов (ИЖС) правила устанавливают детальный перечень требований. Они обязаны:

  • Следить за эстетическим видом фасадов и заборов (вовремя красить и ремонтировать их);

  • Обеспечивать наличие исправного и читаемого номерного знака на доме;

  • Скашивать сорную и карантинную растительность, а также ухаживать за зелеными насаждениями;

  • Регулярно очищать пятиметровую зону от мусора, а в зимний период — от снега и наледи.

При этом вводится строгий запрет на захламление прилегающей зоны. На общественной земле за забором теперь запрещено складировать стройматериалы, дрова, уголь, удобрения и навоз.

Табу на костры, ремонтный мусор и экскременты животных

Особое внимание Минпромстрой уделил вопросам экологии и санитарии в населенных пунктах. С июля владельцы домашних животных будут нести прямую ответственность за неубранные экскременты своих питомцев. Выгуливать собак разрешается только в специально отведенных местах, которые местные власти обязаны оборудовать соответствующими указателями и табличками.

Изменения коснулись и утилизации отходов. Строительный мусор, оставшийся после ремонта квартир или домов, категорически запрещено выбрасывать в общедомовые контейнеры. Организовывать и оплачивать его вывоз на специализированные полигоны обязаны лица, проводившие работы. Кроме того, в летний период вводится тотальный запрет на разведение костров и сжигание травы, листвы или тары в местах общего пользования.

Что скрыто в деталях: запреты для автовладельцев и дворовые барьеры

Новый документ также наводит порядок внутри жилых кварталов, что не всегда отражалось в ранних версиях региональных правил. В частности, Типовые правила вводят повсеместный запрет на самовольную установку во дворах и на дорогах общего пользования любых препятствий — бетонных блоков, парковочных столбиков, цепей и шлагбаумов, мешающих проезду спецтехники и пешеходов.

Кроме того, на придомовых территориях, газонах, тротуарах и детских площадках запрещается оставлять разукомплектованный («брошенный») транспорт, прицепы и тележки.

Юридический нюанс и система штрафов в 2026 году

Важно отметить, что утвержденный министерством документ является «типовым» — это значит, что он задает единый республиканский стандарт. На его основе местные маслихаты и акиматы в ближайшее время утвердят региональные правила, где могут скорректировать требования с учетом климатических или сейсмических особенностей регионов, однако базовые рамки (включая 5-метровую зону) останутся неизменными.

Нарушителей обновленных норм будут привлекать к административной ответственности. Наказывать граждан планируют по двум статьям КоАП РК:

  1. Статья 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства): за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 20 МРП (86 500 теңге). За повторный проступок в течение года штраф вырастет до 30 МРП (129 750 теңге).

  2. Статья 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования / выброс мусора): повлечет за собой штраф в 10 МРП (43 250 теңге) либо привлечение к общественным работам на срок до 50 часов. При рецидиве наказание ужесточается до 20 МРП (86 500 теңге) или 80 часов исправительных работ.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, если я живу на 1 этаже в первой квартире 4-х этажного дома и мало того, сверху кидают мусор, так и еще заходя в подъезд мусорят и я уже замучилась каждый свой выходной за всеми подметать? Что тоже штраф платить буду?
15.06.2026, 11:36
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять штрафы.
15.06.2026, 11:12
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