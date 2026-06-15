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15.06.2026, 16:04

Глава «Казахмыс» Руслан Өскенәлі анонсировал масштабный ремонт рудников в Жезказгане

Новости Казахстана 0 709

Горнорудный гигант «Казахмыс» приступает к масштабному обновлению Жезказганского региона: компания инвестирует миллиарды тенге в закупку премиальной мировой техники, капитальный ремонт бытовых комбинатов и запуск собственного сервиса, полностью пересмотрев прежние подходы к закупкам, сообщает Lada.kz. 

Фото: «Казахмыс»
Фото: «Казахмыс»

Миллиарды в технику: «Казахмыс» меняет закупочную стратегию

В ходе инспекции Южно-Жезказганского и Западно-Жезказганского рудников председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі анонсировал радикальную смену курса в обновлении парка горно-шахтного оборудования. Руководство признало: закупки техники, не оправдавшей себя в суровых эксплуатационных условиях, будут полностью прекращены.

Вместо этого корпорация переориентируется на ведущих мировых производителей, готовых предоставить не только высокий запас прочности, но и полноценную сервисную поддержку.

Ключевые статьи расходов на модернизацию производства:

  • 9,9 млрд теңге выделено на приобретение 19 современных самоходных буровых установок (первая партия из 8 единиц ожидается на предприятиях уже до конца текущего года).

  • 6,7 млрд теңге направлено на масштабную программу ремонта и восстановления уже имеющегося в распоряжении компании самоходного оборудования.

  • Решение «Казахмыса» отказаться от ненадежного оборудования и инвестировать в импортные буровые установки мирового класса укладывается в общую тенденцию казахстанского ГМК. В последние годы из-за санкционных ограничений и логистических сбоев многие недропользователи РК экспериментировали с более дешевой техникой из Азии. Однако, как показывает практика, высокие расходы на частые ремонты и простои нивелируют первоначальную экономию. Переход на технику топ-уровня и акцент на сервисные контракты — это стратегический шаг по снижению себестоимости добычи тонны руды в долгосрочной перспективе.

Ремонт АБК и новые раздевалки: улучшение условий труда

Параллельно с производственными процессами инспекция затронула и социальную инфраструктуру. Руслан Өскенәлі подчеркнул, что выполнение планов по добыче напрямую зависит от базового комфорта рабочих на местах.

На ряде ключевых объектов Жезказганского региона запланированы масштабные строительные работы:

  • На Южно-Жезказганском руднике реконструируют бытовой корпус шахты №65 и полностью заменят кровлю административно-бытового комбината (АБК) площадью 2,9 тыс. кв. метров.

  • На Западно-Жезказганском руднике капитально отремонтируют местный АБК, обновят душевые кабины и раздевалки на шахте №67, а также приведут в порядок крытый теплый переход между шахтами №73 и №75.

Для экстренной медицинской помощи и оперативного реагирования на Чс компания уже закупила 25 современных реанимобилей на общую сумму 2,5 млрд теңге. Спецтранспорт поступит на баланс промплощадок до конца года. Работников также заверили, что перебоев с горячим питанием, качественной спецодеждой и СИЗ не будет.

Ставка на внутренний ресурс: оптимизация процессов

Интересным нововведением станет реформа внутренних сервисных процессов. «Казахмыс» намерен частично отказаться от услуг сторонних подрядчиков там, где это экономически нецелесообразно.

В частности, обслуживание моечных аппаратов высокого давления планируют передать штатным сотрудникам рудников. Для этого рабочие пройдут профильное обучение, а за совмещение обязанностей и расширение зоны обслуживания им будут выплачиваться соответствующие доплаты. По мнению руководства, такой подход не только ускорит ремонт оборудования, но и позволит поднять реальный доход персонала.

«Все принятые решения должны приносить практическую пользу людям и производству. Наша задача — создавать достойные условия труда. Все поднятые вопросы будут находиться на моем личном контроле», — резюмировал итоги поездки Руслан Өскенәлі.

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