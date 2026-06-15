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15.06.2026, 17:09

Казахстан шагает в 1448 год: как в стране относятся к исламскому календарю и почему Наурыз важнее

Новости Казахстана 0 749

16 июня 2026 года для полутора миллиардов мусульман по всему миру наступает новый, 1448 год по календарю Хиджры. Несмотря на смену даты, верующие не станут устраивать пышных торжеств и запускать фейерверки — в исламе этот день имеет совершенно иной, глубокий духовный смысл, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газет.Ru».

Фото: Sputnik/РИА Новости
Фото: Sputnik/РИА Новости

Точка отсчета: что такое Хиджра и как работает лунный календарь

Исламское летоисчисление кардинально отличается от привычного григорианского. В его основе лежит лунный цикл, который короче солнечного примерно на 11–12 дней. Именно поэтому дата мусульманского Нового года постоянно смещается, открывая священный месяц Мухаррам.

Само слово «Хиджра» переводится как «переселение». В 622 году нашей эры пророк Мухаммед и его сподвижники, спасаясь от языческих преследований, покинули родную Мекку и перебрались в город Ясриб (позже названный Мединой — «городом Пророка»). Это событие полностью изменило ход мировой истории, заложив фундамент первой мусульманской государственности. Официальный календарь на основе этого исторического исхода был введен в 637 году вторым праведным халифом Умаром ибн аль-Хаттабом.

Почему в исламе не принято праздновать Новый год?

Светская традиция шумно отмечать смену календарных дат чужда исламскому вероучению. Авторитетные теологи и религиозные деятели единогласны: в Священном Коране и сунне пророка Мухаммеда нет никаких указаний на празднование Нового года.

Позицию исламского ученого мира емко описывают следующие тезисы:

  • Принцип религиозной чистоты: Мусульмане обязаны чтить только те праздники, которые прямо предписаны религией (в первую очередь — Ораза-айт и Курбан-айт).

  • Отсутствие пророческого прецедента: Сам пророк Мухаммед никогда не выделял день Хиджры как повод для веселья.

  • Светский характер даты: В исламской традиции этот день воспринимается как важная историческая веха, а не сакральное торжество.

Тем не менее, умеренные исламские просветители отмечают, что если в этот день люди просто навещают родственников, делают добрые дела и желают друг другу благополучия без следования чуждым религиозным ритуалам, в этом нет греха.

Как проводят первый день Мухаррама верующие

Месяц Мухаррам входит в число четырех запретных (священных) месяцев в исламе, когда любые конфликты, войны и кровная месть находятся под строжайшим религиозным табу. Первый день года мусульмане стараются провести в максимальном духовном сосредоточении:

  • Молитвы и чтение Корана: Верующие посещают мечети, слушают проповеди имамов о значении переселения пророка и анализируют свои поступки за прошедший год.

  • Добровольный пост: Наступление нового года не обязывает к посту, однако месяц Мухаррам считается лучшим временем для добровольного воздержания (ас-саум) после Рамадана. Согласно хадисам, за один день искреннего поста в Мухаррам верующему может воздаться как за 30 дней обычного служения.

  • Дела милосердия: Помощь малоимущим, сиротам и раздача милостыни в этот период считаются особенно благословенными.

Казахстан и Центральная Азия: культурный синкретизм и Навруз

В Казахстане и других государствах Центральной Азии отношение к новогодним датам имеет свою уникальную специфику, продиктованную переплетением советского наследия, исламских ценностей и древних тюркских традиций.

Для большинства казахстанцев светский Новый год (1 января) остается привычным семейным праздником, укоренившимся за десятилетия. Однако в последние годы в обществе заметен тренд на осознанное разделение светского и религиозного. Начало года по Хиджре в Казахстане не является государственным выходным (в отличие от ОАЭ, Малайзии или Индонезии), и мечети страны используют эту дату исключительно для просветительских лекций.

При этом в Казахстане наблюдается важная этнокультурная тенденция: в качестве главной духовной альтернативы западному Новому году выступает Наурыз мейрамы (21 марта). Хотя Наурыз уходит корнями в доисламскую эпоху и знаменует весеннее равноденствие, для тюркских народов он стал ментальным символом обновления, начала новой жизни и благоденствия, гармонично сосуществуя с мусульманской идентичностью региона.

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