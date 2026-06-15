Казахстан шагает в 1448 год: как в стране относятся к исламскому календарю и почему Наурыз важнее

16 июня 2026 года для полутора миллиардов мусульман по всему миру наступает новый, 1448 год по календарю Хиджры. Несмотря на смену даты, верующие не станут устраивать пышных торжеств и запускать фейерверки — в исламе этот день имеет совершенно иной, глубокий духовный смысл, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газет.Ru».

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Точка отсчета: что такое Хиджра и как работает лунный календарь

Исламское летоисчисление кардинально отличается от привычного григорианского. В его основе лежит лунный цикл, который короче солнечного примерно на 11–12 дней. Именно поэтому дата мусульманского Нового года постоянно смещается, открывая священный месяц Мухаррам.

Само слово «Хиджра» переводится как «переселение». В 622 году нашей эры пророк Мухаммед и его сподвижники, спасаясь от языческих преследований, покинули родную Мекку и перебрались в город Ясриб (позже названный Мединой — «городом Пророка»). Это событие полностью изменило ход мировой истории, заложив фундамент первой мусульманской государственности. Официальный календарь на основе этого исторического исхода был введен в 637 году вторым праведным халифом Умаром ибн аль-Хаттабом.

Почему в исламе не принято праздновать Новый год?

Светская традиция шумно отмечать смену календарных дат чужда исламскому вероучению. Авторитетные теологи и религиозные деятели единогласны: в Священном Коране и сунне пророка Мухаммеда нет никаких указаний на празднование Нового года.

Позицию исламского ученого мира емко описывают следующие тезисы:

Принцип религиозной чистоты: Мусульмане обязаны чтить только те праздники, которые прямо предписаны религией (в первую очередь — Ораза-айт и Курбан-айт).

Отсутствие пророческого прецедента: Сам пророк Мухаммед никогда не выделял день Хиджры как повод для веселья.

Светский характер даты: В исламской традиции этот день воспринимается как важная историческая веха, а не сакральное торжество.

Тем не менее, умеренные исламские просветители отмечают, что если в этот день люди просто навещают родственников, делают добрые дела и желают друг другу благополучия без следования чуждым религиозным ритуалам, в этом нет греха.

Как проводят первый день Мухаррама верующие

Месяц Мухаррам входит в число четырех запретных (священных) месяцев в исламе, когда любые конфликты, войны и кровная месть находятся под строжайшим религиозным табу. Первый день года мусульмане стараются провести в максимальном духовном сосредоточении:

Молитвы и чтение Корана: Верующие посещают мечети, слушают проповеди имамов о значении переселения пророка и анализируют свои поступки за прошедший год.

Добровольный пост: Наступление нового года не обязывает к посту, однако месяц Мухаррам считается лучшим временем для добровольного воздержания (ас-саум) после Рамадана. Согласно хадисам, за один день искреннего поста в Мухаррам верующему может воздаться как за 30 дней обычного служения.

Дела милосердия: Помощь малоимущим, сиротам и раздача милостыни в этот период считаются особенно благословенными.

Казахстан и Центральная Азия: культурный синкретизм и Навруз

В Казахстане и других государствах Центральной Азии отношение к новогодним датам имеет свою уникальную специфику, продиктованную переплетением советского наследия, исламских ценностей и древних тюркских традиций.

Для большинства казахстанцев светский Новый год (1 января) остается привычным семейным праздником, укоренившимся за десятилетия. Однако в последние годы в обществе заметен тренд на осознанное разделение светского и религиозного. Начало года по Хиджре в Казахстане не является государственным выходным (в отличие от ОАЭ, Малайзии или Индонезии), и мечети страны используют эту дату исключительно для просветительских лекций.

При этом в Казахстане наблюдается важная этнокультурная тенденция: в качестве главной духовной альтернативы западному Новому году выступает Наурыз мейрамы (21 марта). Хотя Наурыз уходит корнями в доисламскую эпоху и знаменует весеннее равноденствие, для тюркских народов он стал ментальным символом обновления, начала новой жизни и благоденствия, гармонично сосуществуя с мусульманской идентичностью региона.