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15.06.2026, 17:44

Токаев приказал экстренно повысить боеготовность вооруженных сил Казахстана

Новости Казахстана 0 698

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с министром обороны Дауреном Косановым, поставив перед ведомством жесткие задачи по укреплению обороноспособности страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Министерство обороны РК
Фото: Министерство обороны РК

В ходе встречи в Акорде глава государства заслушал детальный отчет руководителя оборонного ведомства. Ключевыми темами доклада стали не только боевая подготовка войск, но и вопросы социальной защиты солдат и офицеров, которая напрямую влияет на престиж воинской службы в республике.

Искусственный интеллект и цифровой щит: армия уходит в онлайн

Даурен Косанов подробно отчитался о реализации масштабных мероприятий в рамках объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта в Вооруженных силах. На данный момент министерство активно развивает автоматизированные системы управления (АСУ) и модернизирует цифровую инфраструктуру.

Внедрение ИИ в казахстанской армии — это не просто дань моде, а необходимость автоматизации логистики, управления ПВО и анализа разведданных в режиме реального времени. Ранее эксперты отмечали, что цифровизация военных ведомств в Центральной Азии позволяет сократить время принятия оперативных решений штабами более чем в два раза.

Проверка на прочность: учения «Батыл тойтарыс – 2026»

Одним из центральных этапов подготовки войск в текущем году станут стратегические командно-штабные учения «Батыл тойтарыс – 2026» (в переводе — «Решительный отпор»). Глава Минобороны заверил президента, что подготовка к маневрам идет строго по графику. Эти учения призваны повысить слаженность органов военного управления и оперативно нарастить боевой потенциал соединений в случае гипотетических угроз.

Голанские высоты: международный триумф казахстанских миротворцев

Особую гордость ведомства вызвали успехи на международной арене. Косанов доложил о безупречном завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и плановой ротации третьего состава.

Казахстанские военнослужащие получили высокие оценки со стороны командования ООН и международных партнеров за поддержание стабильности и безопасности в одном из самых нестабильных регионов планеты.

Призыв и воспитание патриотизма

Министр также затронул текущие внутренние процессы:

  • Призывная кампания: Идет работа по повышению прозрачности призыва и улучшению бытовых условий для срочников.

  • Молодежная политика: Казахстан готовится принять Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026», который пройдет в курортном Бурабае с 21 по 27 июня.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед Дауреном Косановым ряд конкретных поручений. Президент подчеркнул, что текущая геополитическая обстановка требует от Казахстана наличия мобильной, высокотехнологичной и абсолютно боеготовой армии.

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