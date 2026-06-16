Процесс запущен: банки в Казахстане массово урезают проценты по депозитам после решения Нацбанка

Вслед за историческим решением Нацбанка снизить базовую ставку до 17%, крупнейшие финансовые институты Казахстана начали оперативно урезать доходность розничных вкладов — в отдельных случаях падение составило сразу 5%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Первая волна: как изменились условия в топ-банках

Процесс, о котором долго предупреждали аналитики, официально запущен. Один из игроков первой десятки (топ-10 БВУ страны по объему капитала и прибыли) с 13 июня радикально обновил тарифную сетку. Корректировка доходности составила от 0,5% до 5% и затронула даже самые востребованные у населения краткосрочные продукты.

В частности, по популярным полугодовым депозитам номинальная ставка просела с 18,24% до 17,4%, а годовая эффективная ставка (ГЭСВ) опустилась с психологической отметки в 20% до 19%. Наиболее жесткий пересмотр коснулся длинных денег: доходность двухлетних программ рухнула с 13,98% до скромных 9,53%.

Эффект Сулейменова: почему деньги в экономике дешевеют

Катализатором изменений стало заседание монетарного регулятора от 5 июня 2026 года. Нацбанк прервал затяжную паузу длиною в четыре заседания и снизил базовую ставку сразу на 1 процентный пункт (с 18% до 17%). Глава Нацбанка Тимур Сулейменов открыто констатировал: это долгосрочный тренд, и вкладчикам пора привыкать к постепенному охлаждению рынка.

Базовая ставка определяет стоимость ликвидности для всей банковской системы. Когда регулятор делает деньги дешевле, комбанки теряют экономический смысл занимать средства у населения под экстремально высокий процент.

Инверсия кривой: банки перехитрили рынок

Примечательно, что банкиры начали готовиться к этому сценарию задолго до июньского вердикта. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) еще по итогам первого квартала зафиксировал аномальную «инверсию ставок».

Максимальную доходность (до 19–19,8%) коммерческие банки давали исключительно по коротким вкладам (от 1 до 6 месяцев). На долгосрочные продукты ставки намеренно занижались. Банки банально страховали себя от необходимости выплачивать огромные проценты в будущем, четко прогнозируя смягчение политики Нацбанка.

Сберегательный бум: почему казахстанцы всё еще несут деньги в БВУ

Несмотря на негативный информационный фон, оттока капитала из банковской системы не наблюдается. Напротив, статистика фиксирует исторические максимумы. По данным Нацбанка, объем депозитного портфеля взлетел с январских 46,2 трлн тенге до 47,9 трлн тенге в мае. Только за один месяц граждане принесли в банки дополнительные 771 млрд тенге. КФГД также подтверждает годовой рост розничного портфеля на 16,1%.

Такой парадокс объясняется просто — в Казахстане сохраняется беспрецедентная реальная доходность тенге.

Резюме: стоит ли паниковать вкладчикам?

Поводов для паники нет. Даже с учетом начавшегося снижения, депозиты в Казахстане остаются одним из самых безопасных и высокодоходных инструментов в СНГ.

При текущем уровне официальной инфляции в 10,4%, даже скорректированные ставки в районе 17–19% с запасом покрывают обесценивание денег. Банковский сектор страны демонстрирует высокую устойчивость, а маржинальность вкладов гарантирует сохранение покупательской способности тенговых накоплений в среднесрочной перспективе.