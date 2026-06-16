Кадровый заказ Акорды: какие профессии станут дефицитными в Казахстане и где ждут выпускников

В ближайшие пять лет экономике Казахстана потребуется почти 900 тысяч новых специалистов. Государство переориентирует гранты на технические секторы, однако выбор абитуриентов по-прежнему идет вразрез с реальными запросами рынка, сообщает Lada.kz.

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Госзаказ на инженеров: куда направят триллионы тенге

Формированием пула будущих специалистов в Казахстане теперь управляет жесткий прагматизм. Прогноз кадровых потребностей, разработанный Минтруда и соцзащиты, лег в основу распределения государственных грантов Министерством науки и высшего образования.

Согласно официальным расчетам, до 2031 года стране потребуется 883 295 специалистов. Структура этого запроса выглядит следующим образом:

60% (529 977 человек) — инженерно-технические кадры;

21% (185 491 человек) — педагогический сектор;

19% — сфера услуг, бизнес, гуманитарные науки и искусство.

Правительство открыто заявляет: эпоха массовой подготовки юристов и дипломатов за счет бюджета позади. Львиная доля финансирования уходит на АПК, металлургию, машиностроение и транспортное строительство. Педагогика удерживает позиции в топ-3 исключительно из-за демографического бума в стране и системного повышения статуса учителя (рост зарплат и стипендий).

Кадровые ножницы: почему молодежь выбирает «красивую обложку»

Несмотря на массированную государственную кампанию по популяризации технических профессий, между реальным сектором и желаниями молодежи сохраняется огромная дистанция. Абитуриенты штурмуют коммерческие отделения по направлениям: стоматология, международные отношения, право, психология и дизайн.

В то же время среди нового поколения растет культ быстрых и «модных» профессий — мобилографов, таргетологов, инфлюенс-маркетологов. Как отмечает доцент кафедры социологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Нурлан Байгабылов, IT и международный бизнес остаются для молодых казахстанцев главными символами карьерного успеха, что искажает общую структуру спроса на рынке.

Нейросети наступают: 400 тысяч рабочих мест под угрозой?

Дискуссия о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда РК обострилась после прогнозов Минтруда о том, что автоматизация может затронуть от 300 до 400 тысяч рабочих мест. Под ударом могут оказаться рутинные специальности: операторы колл-центров, младшие бухгалтеры, делопроизводители и аналитики начального уровня.

Однако экспертное сообщество призывает не паниковать. ИИ не ликвидирует профессии полностью, а трансформирует их изнутри. Нейросети становятся не заменой, а цифровым партнером человека, ускоряющим аналитическую и креативную работу.

Университеты меняют стандарты: ИИ проник в расписание

Казахстанская система высшего образования пытается оперативно реагировать на технологический вызов. В соответствии с обновленными государственными стандартами, во все образовательные программы страны внедряются обязательные курсы по искусственному интеллекту.

На сегодняшний день уже более 30 отечественных вузов запустили 42 профильные программы, скрещивающие ИИ с традиционными секторами:

«ИИ в медицине» (диагностика и анализ данных);

«Смарт-технологии в автомобилестроении»;

«ИИ в горно-рудно-металлургическом производстве».

Студентов учат программированию на Python, работе с Big Data, проектированию нейросетей и автоматизации бизнес-процессов. Вузы ориентируются на стратегические документы — программу «Цифровой Казахстан» и Концепцию развития науки и высшего образования на 2023–2029 годы.

Новые требования: диплом больше ничего не гарантирует

Главный вывод, к которому приходят эксперты: в современных реалиях Казахстана ценность классического диплома как «пропуска на работу» стремительно падает. Скорость изменения технологий опережает четырехлетний цикл академического обучения.

Чтобы оставаться востребованным, современный соискатель в РК должен обладать тремя базовыми компетенциями:

Гибкие навыки (Soft Skills): развитая эмпатия, умение вести переговоры и способность решать кризисные задачи в команде. Цифровая адаптивность: знание прикладного ИИ-инструментария в своей сфере (от инженерии до педагогики). Концепция Lifelong Learning: готовность к непрерывному переобучению каждые 3–5 лет.

Государство продолжит финансировать тяжелую индустрию и образование, но конечный успех выпускника будет зависеть не от престижности выбранного факультета, а от его личной гибкости и способности адаптироваться к рынку, который меняется прямо сейчас.