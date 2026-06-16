18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.06.2026, 20:41

Кадровый заказ Акорды: какие профессии станут дефицитными в Казахстане и где ждут выпускников

Новости Казахстана 0 401

В ближайшие пять лет экономике Казахстана потребуется почти 900 тысяч новых специалистов. Государство переориентирует гранты на технические секторы, однако выбор абитуриентов по-прежнему идет вразрез с реальными запросами рынка, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Госзаказ на инженеров: куда направят триллионы тенге

Формированием пула будущих специалистов в Казахстане теперь управляет жесткий прагматизм. Прогноз кадровых потребностей, разработанный Минтруда и соцзащиты, лег в основу распределения государственных грантов Министерством науки и высшего образования.

Согласно официальным расчетам, до 2031 года стране потребуется 883 295 специалистов. Структура этого запроса выглядит следующим образом:

  • 60% (529 977 человек) — инженерно-технические кадры;

  • 21% (185 491 человек) — педагогический сектор;

  • 19% — сфера услуг, бизнес, гуманитарные науки и искусство.

Правительство открыто заявляет: эпоха массовой подготовки юристов и дипломатов за счет бюджета позади. Львиная доля финансирования уходит на АПК, металлургию, машиностроение и транспортное строительство. Педагогика удерживает позиции в топ-3 исключительно из-за демографического бума в стране и системного повышения статуса учителя (рост зарплат и стипендий).

Кадровые ножницы: почему молодежь выбирает «красивую обложку»

Несмотря на массированную государственную кампанию по популяризации технических профессий, между реальным сектором и желаниями молодежи сохраняется огромная дистанция. Абитуриенты штурмуют коммерческие отделения по направлениям: стоматология, международные отношения, право, психология и дизайн.

В то же время среди нового поколения растет культ быстрых и «модных» профессий — мобилографов, таргетологов, инфлюенс-маркетологов. Как отмечает доцент кафедры социологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Нурлан Байгабылов, IT и международный бизнес остаются для молодых казахстанцев главными символами карьерного успеха, что искажает общую структуру спроса на рынке.

Нейросети наступают: 400 тысяч рабочих мест под угрозой?

Дискуссия о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда РК обострилась после прогнозов Минтруда о том, что автоматизация может затронуть от 300 до 400 тысяч рабочих мест. Под ударом могут оказаться рутинные специальности: операторы колл-центров, младшие бухгалтеры, делопроизводители и аналитики начального уровня.

Однако экспертное сообщество призывает не паниковать. ИИ не ликвидирует профессии полностью, а трансформирует их изнутри. Нейросети становятся не заменой, а цифровым партнером человека, ускоряющим аналитическую и креативную работу.

Университеты меняют стандарты: ИИ проник в расписание

Казахстанская система высшего образования пытается оперативно реагировать на технологический вызов. В соответствии с обновленными государственными стандартами, во все образовательные программы страны внедряются обязательные курсы по искусственному интеллекту.

На сегодняшний день уже более 30 отечественных вузов запустили 42 профильные программы, скрещивающие ИИ с традиционными секторами:

  • «ИИ в медицине» (диагностика и анализ данных);

  • «Смарт-технологии в автомобилестроении»;

  • «ИИ в горно-рудно-металлургическом производстве».

Студентов учат программированию на Python, работе с Big Data, проектированию нейросетей и автоматизации бизнес-процессов. Вузы ориентируются на стратегические документы — программу «Цифровой Казахстан» и Концепцию развития науки и высшего образования на 2023–2029 годы.

Новые требования: диплом больше ничего не гарантирует

Главный вывод, к которому приходят эксперты: в современных реалиях Казахстана ценность классического диплома как «пропуска на работу» стремительно падает. Скорость изменения технологий опережает четырехлетний цикл академического обучения.

Чтобы оставаться востребованным, современный соискатель в РК должен обладать тремя базовыми компетенциями:

  1. Гибкие навыки (Soft Skills): развитая эмпатия, умение вести переговоры и способность решать кризисные задачи в команде.

  2. Цифровая адаптивность: знание прикладного ИИ-инструментария в своей сфере (от инженерии до педагогики).

  3. Концепция Lifelong Learning: готовность к непрерывному переобучению каждые 3–5 лет.

Государство продолжит финансировать тяжелую индустрию и образование, но конечный успех выпускника будет зависеть не от престижности выбранного факультета, а от его личной гибкости и способности адаптироваться к рынку, который меняется прямо сейчас.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь