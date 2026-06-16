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16.06.2026, 06:17

Автомобили возле домов не запретят: в Минпроме объяснили, что изменится с 1 июля

Новости Казахстана 0 1 363

С 1 июля 2026 года в Казахстане не будут вводить запрет на стоянку автомобилей во дворах жилых домов. Распространяемая в мессенджерах информация оказалась неверной трактовкой приказа Министерства промышленности и строительства РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: inkaraganda.kz
Фото: inkaraganda.kz

Откуда взялся слух: что изменится с 1 июля

Волна паники среди казахстанских автовладельцев поднялась после публикаций о том, что парковаться у многоэтажек и частных домов теперь запрещено. Поводом для ложных выводов стал новый приказ министра промышленности и строительства РК «Об утверждении Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов».

Как официально пояснили в Минпроме, данный документ носит технический характер и разработан для того, чтобы синхронизировать подзаконные акты с новым Строительным кодексом Республики Казахстан. Подавляющая часть норм перенесена из аналогичных регламентов прошлых лет (2015 и 2024 годов). Никаких революционных запретов на ежедневное и законное использование парковочных мест возле жилых комплексов правила не вводят. Более того, Минпром подчеркнул: ведомство вообще не регулирует ПДД, вопросы организации стоянок или дорожного движения.

Реальные изменения: удар по «автохламу» и заброшенным прицепам

Тем не менее изменения в документе действительно есть, и именно они спровоцировали путаницу. Законодатели скорректировали пункт 32 правил, ужесточив формулировки касательно захламления общественных пространств.

  • Как было раньше: Правила запрещали складировать на прилегающей территории индивидуальных домов стройматериалы, топливо и «иные движимые вещи».

  • Как стало теперь: Вместо размытого понятия «иные вещи» в тексте четко прописали: автотранспортные средства, прицепы и тележки.

Контекст, важный для водителей: Речь идет исключительно о длительном хранении, консервации или брошенном имуществе (так называемом «автохламе»), которое годами ржавеет на землях общего пользования, мешая проезду спецтехники и коммунальных служб. Если ваш автомобиль исправен и вы просто оставляете его на ночь на специально оборудованном месте во дворе — новые правила вас никак не ущемляют.

Дополнительные новшества: что еще принесут новые правила благоустройства

Новая редакция Типовых правил благоустройства, вступающая в силу 1 июля 2026 года, затрагивает не только автовладельцев. Это комплексный документ, регламентирующий порядок на улицах республики. Из уникальных деталей, утвержденных министерством, стоит выделить:

  • Табу на блокираторы: Категорически запрещается самовольно устанавливать во внутриквартальных проездах и дворах железобетонные блоки, столбы, цепи и любые другие ограждения.

  • Строительный контроль: К застройщикам предъявляются жесткие требования — выезды со строительных площадок обязаны иметь твердое покрытие, чтобы спецтехника не разносила грязь по городским дорогам.

  • Ремонтный мусор: Строительные отходы после ремонта квартир запрещено выкидывать на обычные внутридворовые контейнерные площадки для ТБО — жильцы обязаны вывозить их самостоятельно в специализированные пункты.

Какое наказание грозит нарушителям?

За несоблюдение Типовых правил благоустройства (включая складирование неисправных машин и блокирование проездов) в Казахстане предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП), нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов влечет за собой предупреждение или штраф:

  • на физических лиц — в размере 20 МРП;

  • на субъектов малого предпринимательства — 30 МРП;

  • на средний бизнес — 40 МРП;

  • на крупный бизнес — 100 МРП.

При повторном нарушении в течение года штрафы для граждан удваиваются (до 30 МРП).

Министерство промышленности и строительства призвало казахстанцев доверять исключительно официальным публикациям на государственных ресурсах и не тиражировать фейковые интерпретации юридических документов в социальных сетях.

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