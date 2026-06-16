Кто за вами подсматривает: казахстанцы увидят все скрытые запросы к личным данным через eGov

С 12 июля на портале eGov.kz запускается масштабное обновление личных кабинетов: казахстанцы смогут в реальном времени отслеживать, какие госорганы запрашивали их персональные данные, и мгновенно отзывать скомпрометированную ЭЦП, сообщает Lada.kz.

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Тотальный аудит «цифровых событий»

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внедряет концепцию «цифрового пространства гражданина». Главное новшество — запуск мониторинга так называемых «цифровых событий».

Теперь любое госведомство, отправляющее запрос на получение ваших документов (будь то справка о несудимости, данные о недвижимости или составе семьи), оставит неизгладимый цифровой след. В личном кабинете будет четко отображаться: кто, когда и на каком основании интересовался вашей личной информацией.

Ранее узнать о факте проверки личных данных третьими лицами или госорганами можно было постфактум, и эта процедура требовала от пользователя отправки отдельных официальных запросов. Новая реформа делает процесс автоматическим и прозрачным, снижая риски злоупотребления служебными полномочиями со стороны чиновников.

Мгновенный отзыв ЭЦП: барьер для кредитных мошенников

Вторым критически важным обновлением станет функция оперативного аннулирования электронной цифровой подписи (ЭЦП). Если раньше для отзыва скомпрометированного ключа приходилось проходить сложную процедуру верификации или лично посещать ЦОН, то с 12 июля заблокировать подпись можно будет в пару кликов прямо со смартфона.

Это решение продиктовано резко выросшей активностью киберпреступников в Казахстане.

Риски компрометации ЭЦП Чем это грозит гражданину? Как решит проблему новый eGov? Утеря флешки / доступ третьих лиц Оформление фиктивных онлайн-займов. Кнопка «Отозвать сертификат» в личном кабинете. Удаленный взлом компьютера Переоформление имущества, бизнеса или авто. Мгновенное push-уведомление о подозрительной активности.

Детальный трекинг госуслуг и агрессивные уведомления

Помимо контроля безопасности, eGov расширяет функционал прозрачности. В обновленном интерфейсе появится развернутая таймлайн-история по каждой поданной заявке. Пользователь сможет поминутно видеть, у какого специалиста или на каком этапе рассмотрения находится его заявление.

Служба поддержки портала переходит на проактивный формат работы. Граждане смогут настроить каналы получения оперативных оповещений. Система будет «стучаться» к пользователю тремя путями:

Push-уведомления в мобильном приложении eGov Mobile. SMS-сообщения на привязанный номер в Базе мобильных граждан. Письма на верифицированную электронную почту.

Что такое Цифровой кодекс?

Все текущие изменения внедряются в рамках разработки и реализации Цифрового кодекса Республики Казахстан. Это масштабный свод законов, который должен систематизировать все IT-регулирование в стране. Одной из его фундаментальных основ является право гражданина на владение своими данными. Согласно этой доктрине, государство является лишь оператором, в то время как полноценным хозяином информации остается сам казахстанец.