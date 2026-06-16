Всемирный банк забирает Казахстан в высшую лигу ИИ

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В Астане состоялась ключевая встреча Премьер-министра РК Олжаса Бектенова с вице-президентом Всемирного банка по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Сангбу Кимом. Стороны согласовали масштабный пакет совместных инициатив — от прокладки трансэвристических магистралей связи до строительства ИИ-инфраструктуры нового поколения.

Новый статус Казахстана на мировой ИТ-арене

По итогам переговоров Сангбу Ким предложил Казахстану войти в пул избранных государств и подписать Страновой цифровой договор (World Bank Digital Compact). Эта инициатива Всемирного банка направлена на точечную стыковку национальных ИТ-повестк с крупными международными инвестициями.

Партнерство с финансовым институтом сфокусируется на нескольких критически важных направлениях:

Развитие инфраструктуры больших данных и ИИ-экосистем.

Усиление кибербезопасности и внедрение сквозного регулирования данных.

Масштабирование передовых государственных платформ GovTech.

Инклюзивная цифровизация, включая обеспечение качественным интернетом отдаленных сельских территорий Казахстана.

«Долина ЦОДов» и каспийский интернет-маршрут: стратегические приоритеты

Особое внимание на встрече было уделено флагманскому инфраструктурному проекту — «Долине ЦОДов» (Центров обработки данных). Казахстан намерен задействовать свой географический и энергетический потенциал, чтобы трансформироваться в крупнейший дата-хаб Центральной Азии.

С «Долиной ЦОДов» неразрывно связан еще один амбициозный проект, обсуждавшийся на встрече, — прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря в партнерстве с Азербайджаном. Каспийский кабель позволит республике диверсифицировать магистральные маршруты, нарастить долю в мировом транзите данных (которая сейчас составляет около 3%) и открыть прямой высокоскоростной доступ к европейскому интернету.

База для цифрового рывка

Высокая оценка Всемирного банка подкреплена реальными позициями РК в глобальных рейтингах. На сегодняшний день Казахстан занимает 6-е место в мире и уверенно входит в наивысшую группу «А» Индекса зрелости GovTech Всемирного банка (GTMI).

Встреча прошла в знаковый для страны момент. Буквально за несколько дней до переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении новой Общенациональной стратегии масштабной цифровизации Digital Qazaqstan до 2029 года. Нынешний год официально объявлен в республике Годом цифровизации, а ключевой фокус смещен на интеграцию генеративного искусственного интеллекта. По планам правительства, к 2029 году базовыми навыками работы с ИИ должны овладеть не менее 20% населения страны.

Технологический фундамент для этого уже закладывается: в Казахстане запущен первый в Центральной Азии высокопроизводительный суперкомпьютерный кластер (Alem.cloud), который уже вошел в топ-100 самых мощных суперкомпьютеров планеты. Следующим шагом станет запуск еще более мощной вычислительной машины, запланированный на конец текущего года.

Глава правительства Олжас Бектенов выразил благодарность команде Всемирного банка за системную поддержку реформ и подтвердил полную готовность Казахстана к оперативной реализации всех пунктов Digital Compact.