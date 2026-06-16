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16.06.2026, 08:31

«Здравствуйте, я генерал»: в МВД РК раскрыли, как мошенники грабят казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 729

Казахстанцев атакуют киберпреступники, выдающие себя за руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Министерство внутренних дел РК выступило с официальным предупреждением о новой волне мошенничества. Злоумышленники создают дубликаты аккаунтов в популярных мессенджерах, используя реальные имена и фотографии высокопоставленных чиновников, чтобы вымогать деньги у граждан.

Как работает схема «лжеруководителя»

По данным ведомства, преступники тщательно готовятся к обману. Они находят в открытых источниках или покупают в даркнете базы данных сотрудников различных организаций, после чего создают фейковые профили их начальников, бывших коллег или влиятельных знакомых.

От имени этих лиц мошенники пишут жертвам сообщения с требованием «срочно помочь следствию», «одолжить деньги для решения внезапной проблемы» или «перевести средства на безопасный счет из-за проверки». Из-за психологического давления и авторитета «руководителя» многие граждане теряют бдительность.

Технологии на службе у преступников

Сегодня мошенники все чаще используют не просто украденные фотографии, а технологии

По данным экспертов в области кибербезопасности, в Казахстане также участились случаи использования скимминга данных через фишинговые ссылки: под предлогом «проголосовать за ребенка в конкурсе» у пользователей угоняют аккаунты в Telegram и WhatsApp, которые затем используют для рассылки от имени жертвы.

Как защитить себя и свои сбережения

В МВД РК напомнили базовые правила цифровой гигиены, которые помогут не попасться на уловку:

  • Включите критическое мышление: Если «начальник» или «знакомый» пишет вам с незнакомого номера или просит о финансовой помощи в непривычной форме, сразу же перепроверьте информацию. Позвоните ему лично по обычному (сотовому) телефону.

  • Соблюдайте конфиденциальность: Никогда не передавайте третьим лицам SMS-коды для подтверждения операций, CVV-коды банковских карт и пароли от мобильных приложений.

  • Игнорируйте ссылки: Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений и не скачивайте файлы/приложения по просьбе третьих лиц (особенно программы удаленного доступа вроде AnyDesk или TeamViewer).

Что грозит злоумышленникам?

В Уголовном кодексе Республики Казахстан за подобные действия предусмотрена строгая ответственность. Согласно статье 190 УК РК («Мошенничество»), совершение преступления путем обмана или злоупотребления доверием пользователей информационных систем наказывается штрафом до 4 000 МРП, привлекательными работами либо лишением свободы на срок до 4 лет (а в составе преступной группы — до 7 лет с конфискацией имущества).

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