«Перевод на Kaspi не принимаем!»: какие рынки Казахстана попали в зону жестких проверок

Минторговли РК переходит от предупреждений к жестким санкциям на продовольственных рынках страны: под особый контроль взяты 63 торговых объекта, где выявлены массовые нарушения кассовой дисциплины, теневые доходы и нелегальный импорт, сообщает Lada.kz.

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Лишние посредники и серые схемы: итоги масштабных проверок

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с Минфином и МВД развернуло масштабную кампанию по наведению порядка в ключевых торговых точках страны. Главная цель властей — разрушить непродуктивные цепочки перекупщиков, которые искусственно завышают стоимость продуктов питания для конечных потребителей.

На текущий момент работа перешла из аналитической стадии в жесткую практическую фазу. Под прицел ревизоров попали 63 крупнейших продовольственных рынка (включая такие гиганты, как алматинские «Алтын Орда» и «Барыс-4»), которые напрямую формируют ценовую базу в регионах. Только за последнее время выездные инспекции охватили 18 из них, в результате чего было зафиксировано 486 правонарушений.

Параллельно ведется чистка посреднических структур: с начала 2026 года из торговых цепочек уже исключили 150 непродуктивных звеньев. Как отметил председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев, проблемы носят системный характер — от засилья контрафакта до многократной субаренды мест.

Миллиарды мимо кассы: налоговая «инвентаризация» базаров

Подключавшийся к проверкам Комитет госдоходов Минфина провел комплексный аудит финансовой деятельности на 38 крупных рынках. Результаты показали колоссальные объемы теневого оборота:

Из 16 640 проверенных субъектов торговли почти треть работала с нарушениями.

У 4 843 продавцов отсутствовали зарегистрированные контрольно-кассовые машины (ККМ).

5 846 торговцев не имели обязательных POS-терминалов для безналичного расчета.

Выявлено 247 предпринимателей, откровенно занижавших свои реальные доходы.

После проведения фискальных заслушиваний и направления официальных уведомлений, нарушители были вынуждены вывести из тени и задекларировать дополнительный совокупный доход на внушительную сумму — 3,5 миллиарда тенге. К административной ответственности нарушителей привлекает и МВД: полицией пресечено более 2,3 тыс. фактов стихийной торговли.

Контрабандный акцент: Отдельной проблемой остается нелегальный импорт. Несмотря на действующие фитосанитарные и ветеринарные ограничения, на рынках изъято из оборота свыше 32,5 тысяч штук импортного куриного яйца без маркировки и сопроводительных документов. Всю конфискованную продукцию теперь будут уничтожать под обязательную видеофиксацию.

Что ждет рынки Казахстана в ближайшем будущем?

Нынешние рейды — это лишь первый этап глобальной реформы внутренней торговли, начатой правительством. В Казахстане поэтапно завершается программа модернизации торговых рынков, цель которой — полностью ликвидировать формат «открытых прилавков» под открытым небом и перевести торговлю в современные крытые павильоны с цифровым учетом.

Министерство торговли планирует внедрить единую информационную систему, которая позволит отслеживать путь социально значимых продуктов от поля до прилавка в режиме онлайн. Это сделает невозможным участие «ночных» перекупщиков. Торговые площади обяжут внедрить прозрачные электронные очереди на аренду мест, чтобы исключить спекуляцию и незаконную субаренду, из-за которой добросовестные фермеры годами не могли пробиться на крупные рынки.

Ультиматум министра: компромиссов больше не будет

Глава Минторговли Арман Шаккалиев ясно дал понять, что время уговоров и профилактики официально завершено. По итогам совещания региональным акиматам поручено тотально цифровизировать рынки, установить повсеместные системы видеонаблюдения и жестко контролировать предельно допустимые торговые надбавки.