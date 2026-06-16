«Казахмыс» удваивает масштабы бурения и вкладывает $40 млн в глубокие горизонты Ұлытау

Группа «Казахмыс» радикально пересматривает стратегию освоения недр в своем базовом регионе, увеличивая финансирование поисковых работ в восемь раз и переводя оценку месторождений в трехмерный цифровой формат, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

Ударный бюджет: зачем корпорации кратный рост расходов на недра

Для Группы «Казахмыс» расширение и качественное восполнение минерально-сырьевой базы официально утверждено в качестве главного стратегического приоритета на ближайшие годы. Основной фокус масштабных изысканий сместился на область Ұлытау — историческое «сердце» отечественной медной индустрии, где сосредоточены ключевые перерабатывающие и добывающие мощности холдинга.

В 2026 году руководство компании приняло решение кардинально нарастить бюджет на геологоразведочные работы (ГРР) на Жезказганском направлении. Финансирование этого вектора выросло с прежних скромных 5 млн долларов до внушительных 40 млн долларов ежегодно. Выделенный капитал целевым назначением распределяется на детальное изучение так называемых «слепых» и глубоких горизонтов уже известного Жезказганского рудного поля, открытие новых перспективных участков и доразведку флангов.

Буровой рекорд: объемы проходки вырастут в два раза

Параллельно финансовым вливаниям «Казахмыс» масштабирует физические объемы полевых работ. Если в предыдущие операционные периоды совокупный объем эксплуатационного эксплуатационно-разведочного бурения по компании держался на отметке около 63 тысяч погонных метров в год, то в текущем 2026 году аналогичный объем — 62,4 тысячи погонных метров — запланирован исключительно на Жезказганском направлении.

При этом Жезказган является лишь одним из трех региональных кластеров обширной геологоразведочной программы корпорации. С учетом активизации работ на остальных площадках, суммарные объемы бурения холдинга фактически удваиваются.

Для бесперебойного выполнения производственных задач в области Ұлытау развернут внушительный технический флот:

В полях уже оперируют шесть высокотехнологичных наземных буровых комплексов.

Осуществлен капитальный ремонт двух тяжелых наземных установок.

Выделено 1,3 млрд тенге на закупку трех подземных буровых агрегатов и спецтехники.

Проводится модернизация бытовой инфраструктуры и улучшение условий труда для буровых бригад.

Фокус на глубину: где ищут новые рудные тела

Опираясь на результаты комплексных геофизических исследований, завершенных в 2025 году, буровики уже зашли на три новые перспективные площади. Вектор дальнейших поисково-оценочных работ включает:

Участок Южный Итауыз; Площадь Соркудук–Жартас; Жиландинскую группу месторождений.

Разведка ведется на значительных глубинах. Задача геологов — детально изучить глубинное строение Жезказганского рудного района и выявить скрытые рудные тела, которые ранее не поддавались фиксации стандартными методами. Прямые инвестиции в проекты глубоких горизонтов и флангов на данном этапе составляют 2,27 млрд тенге (без учета затрат на закупку тяжелого оборудования). Мобилизация мощностей стартовала в мае, а к июлю на объектах будут ежесуточно работать до десяти буровых станков.

Цифровые двойники недр и первые миллионы тонн в резерве

Результаты системного научного подхода уже принесли ощутимые дивиденды. «Казахмыс» сформировал солидный портфель резервных месторождений, чей суммарный объем оценивается в 63,5 млн тонн руды. В этих запасах содержится:

620,3 тыс. тонн чистой меди;

12,9 тонны золота.

Значительная часть указанных объемов уже успешно защищена и поставлена на государственный баланс Республики Казахстан.

В геологических департаментах корпорации развернуто масштабное внедрение специализированного программного обеспечения Micromine. Это международный стандарт в области горно-геологических информационных систем (ГГИС), позволяющий строить каркасные и блочные трехмерные (3D) модели рудных тел. С помощью Micromine инженеры могут с ювелирной точностью интерпретировать данные бурения, моделировать контуры залежей и до минимума снижать погрешности при подсчете запасов. Полный курс углубленного обучения по работе в системе уже прошли 177 штатных специалистов, а в ближайшей перспективе пул активных пользователей Micromine внутри корпорации расширят до 401 сотрудника.

Стратегический эффект для региона

В руководстве «Казахмыса» подчеркивают: форсирование геологоразведки в области Ұлытау — это не просто внутренние производственные задачи, а долгосрочные инвестиции в социально-экономическую стабильность моногородов.

Своевременное открытие и вовлечение в оборот новых глубокозалегающих запасов гарантирует стабильную и многолетнюю загрузку Жезказганского медеплавильного завода и местных обогатительных фабрик. Для жителей региона это означает сохранение тысяч рабочих мест, гарантированную занятость в смежных секторах и ритмичные налоговые поступления в бюджет области Ұлытау на десятилетия вперед.