Работодателей-«хитрецов» начали выводить на чистую воду в Казахстане: что проверяет КГД

В Казахстане разворачивается масштабная кампания по борьбе с искусственным переводом штатных сотрудников в статус самозанятых. Комитет государственных доходов (КГД) совместно с Министерством труда начал тотальный аудит бизнеса, использующего эту лазейку для уклонения от налогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Фискальный фильтр: под прицелом спецрежимы

Налоговые органы Казахстана перевели в режим постоянного мониторинга администрирование налогоплательщиков, заявляющих о статусе самозанятых. Как официально сообщили в КГД в ответ на запрос редакции LS, сейчас ведомство совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК проводит глубокий аналитический скрининг рынка.

Главная цель надзорных органов — пресечь практику «подмены трудовых отношений». Речь идет о схемах, когда работодатели вынуждают наемный персонал регистрироваться в качестве независимых исполнителей (например, через специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения), чтобы легально разгрузить собственный бюджет от обязательных социальных выплат и подоходного налога.

Скрытая угроза: чем рискует персонал

В профильных ведомствах подчеркивают, что подобные манипуляции со стороны менеджмента компаний грубо нарушают базовые права граждан. Переводя человека из штата в статус самозанятого, бизнес полностью снимает с себя юридическую ответственность. В результате работники лишаются:

гарантированных оплачиваемых отпусков и больничных листов;

стабильных пенсионных отчислений в ЕНПФ со стороны нанимателя;

фиксированных выплат в систему социального и медицинского страхования (ОСМС);

защиты от внезапного увольнения без выходного пособия.

Поскольку совместный анализ КГД и Минтруда находится в активной фазе, точные объемы недополученных бюджетом налогов и итоговое количество нарушивших закон предприятий фискалы пообещали обнародовать позже.

В чем выгода бизнеса: экономика вопроса

Желание компаний перевести сотрудников на СНР (специальный налоговый режим) обусловлено колоссальной разницей в финансовой нагрузке:

За штатного сотрудника работодатель в Казахстане обязан удерживать и выплачивать целый пакет платежей: индивидуальный подоходный налог (ИПН — 10%), обязательные пенсионные взносы (ОПВ — 10%), ОПВ работодателя (ОПВР — 3,5%), социальные отчисления (СО — 5%), а также взносы и отчисления на медстрахование (ВОСМС и ООСМС). Суммарная нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) может превышать 30%. Для самозанятых налог (ИПН) составляет 0%, а совокупный размер всех социальных платежей зафиксирован на уровне всего 4% от дохода (куда уже «все включено» через мобильное приложение).

Как налоговая вычисляет «серые» схемы?

Информационные системы КГД настроены на автоматическое выявление признаков скрытого найма. Компании попадают в зону риска по следующим критериям:

Эксклюзивность и регулярность: Если самозанятый получает деньги круглый год только от одного и того же юридического лица дважды в месяц (в дни аванса и зарплаты).

Массовый транзит: Если группа сотрудников увольняется из ТОО или ИП и в течение короткого времени эти же лица начинают оказывать услуги этой же компании, но уже как самозанятые.

Материальная зависимость: Использование исполнителем оборудования, рабочих мест или программного обеспечения «заказчика» на постоянной основе.

Превышение лимитов: Законодательство жестко ограничивает доход самозанятых — не более 300 МРП в месяц (свыше 1,29 млн тенге). Выход за эти рамки автоматически аннулирует право на спецрежим.

Последствия для нарушителей

Если в ходе проверок КГД докажет факт подмены понятий, гражданско-правовые отношения будут принудительно переквалифицированы в трудовые. Для бизнеса это обернется не только крупными административными штрафами, но и обязательным доначислением всех скрытых налогов и социальных платежей в бюджет задним числом с учетом пени за весь период нарушений.