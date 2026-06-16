С 15 июня Казахстан ввел тотальные проверки иностранцев: участковые придут без предупреждения

В Казахстане официально вступил в силу жесткий регламент миграционного контроля Минтруда и МВД. Новые правила тотальных проверок и адресных обходов участковыми коснутся иммигрантов и кандасов, прибывших в специально определенные Правительством регионы расселения , сообщает Lada.kz.

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Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерством внутренних дел утвердили новые Правила межведомственного взаимодействия (приказ Минтруда № 221 от 29 мая 2026 года и приказ МВД № 407 от 9 июня 2026 года). Регламент официально вступил в силу 15 июня 2026 года.

Документ радикально меняет подход к миграционному контролю, переводя его на рельсы автоматизации и оперативных проверок. Главная цель — исключить фиктивную регистрацию, выявить нелегальную занятость и гарантировать, что прибывающие лица действительно живут и работают там, где это предписано государством.

Три этапа слежения: от первичного осмотра до пятилетнего контроля

Согласно документу, все прибывшие иммигранты и кандасы становятся объектами непрерывного мониторинга. Проверяться будет абсолютно всё: от факта физического проживания по адресу регистрации до легальности ведения бизнеса. Государство задействует три формы контроля:

Первичный контроль: запускается в течение 20 рабочих дней с момента регистрации. В этот период ведомства фиксируют прибытие человека, проверяют его контакты, факт пересечения границы и первые шаги по трудоустройству.

Плановый контроль: долгосрочный марафон, который длится до 5 лет. Первые полгода мигранта проверяют ежемесячно, с 6 до 12 месяцев — ежеквартально, а в период от 1 года до 5 лет — раз в полугодие.

Внеплановый контроль: активируется автоматически, если мигрант снялся с учета, пропал со связи более чем на 15 рабочих дней, перестал платить налоги и социальные отчисления или пересек государственную границу.

Камеральный надзор и визиты участковых: как будут проходить проверки

Если мониторинг фиксирует аномалии, госорганы переходят к активным действиям. Правила предусматривают четыре формата реагирования:

1. Цифровая (камеральная) проверка

Инспекторы труда проводят её удаленно. Они сопоставляют базы данных налоговой службы, пенсионного фонда, Единой системы учета трудовых договоров (ЕСУТД) и пограничного контроля. Если выявляется несоответствие — сразу составляется протокол об адмправонарушении и передается в МВД.

2. Адресный обход

Полиция и миграционная служба отправляются напрямую домой к мигранту. Участковые инспекторы обязаны проверять фактическое проживание иностранцев с ВНЖ как минимум раз в полугодие, а при наличии сигналов о нарушениях — незамедлительно. Если мигрант «сбежал» в другой регион, данные в течение суток уходят по месту его новой фиксации.

3. Проверка рабочего места

Трудовая инспекция имеет право явиться к работодателю и затребовать полный пакет документов: от табелей учета рабочего времени до приказов о зачислении в штат. Инспекторы будут лично фиксировать, находится ли иностранец на своем рабочем месте.

4. Объявление «утраты связи»

Если местонахождение человека установить не удалось, госорганы составляют официальный акт. В отношении «потерявшегося» лица немедленно запускаются жесткие меры миграционного реагирования. При отсутствии по уважительной причине более 30 дней выносится предупреждение.

Блокировка фиктивных договоров: алгоритм для востребованных профессий

Чтобы перекрыть лазейку с фиктивным оформлением на работу ради получения документов, власти внедрили автоматический барьер в ЕСУТД.

Теперь, если работодатель хочет нанять иностранца по дефицитной (востребованной) специальности, он обязан подать предварительное ходатайство в госорган. При попытке зарегистрировать трудовой договор система автоматически сверяет данные с централизованным реестром. Если согласованного ходатайства там нет, система мгновенно блокирует регистрацию договора, делая трудоустройство юридически невозможным.

Все ведомственные инфосистемы теперь обмениваются данными в режиме реального времени или не реже одного раза в сутки. На ответ по межведомственному запросу госорганам дается до 3 дней, а в экстренных случаях — всего 1 рабочий день.

Последствия для нарушителей: по результатам проверок мигрантам грозят уведомления, штрафы, предписания и — в качестве крайней меры — полное аннулирование разрешения на постоянное проживание (ВНЖ) в Республике Казахстан.

Почему государство пошло на жесткие меры

Ужесточение правил связано со стратегической необходимостью Казахстана сбалансировать внутренний рынок труда и демографическую карту страны. На протяжении последних лет правительство выделяет квоты и субсидии для переселения кандасов и внутренних мигрантов в трудодефицитные северные и восточные регионы (Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области и др.).

Однако на практике власти столкнулись с феноменом «внутренней миграционной утечки». Получая подъемные пособия, налоговые льготы и земельные участки в целевых регионах, часть прибывших лиц оформляла документы фиктивно, после чего неофициально уезжала в крупные мегаполисы — Алматы, Астану или Шымкент, где рынок труда и без того перегрет.

Новый регламент призван жестко пресечь «социальный туризм». Связка налоговых данных, пенсионных отчислений и геолокации пограничной службы делает невозможным получение государственной поддержки без реального проживания и работы в точках расселения. Фактически, государство переходит от заявительного принципа контроля к предиктивному цифровому надзору.