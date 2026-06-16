ФК «Ордабасы» продан со второй попытки и на 67 миллионов дешевле

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» полностью перешел в частную собственность — 100% государственных акций проданы на электронном аукционе за 156,9 млн тенге после радикальной уценки лота, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: пресс-служба ФК «Ордабасы»

Дисконтный финал затяжной приватизации

Управление физической культуры и спорта Шымкента успешно закрыло сделку по передаче профессионального футбольного клуба «Ордабасы» в конкурентную среду. Найти инвестора для действующего участника Премьер-лиги Казахстана удалось лишь со второй попытки. Первоначальный аукцион, назначенный на 28 мая, полностью провалился из-за отсутствия коммерческих заявок, когда за актив просили полную оценочную стоимость в размере 224,2 млн тенге. В итоге организаторам пришлось объявить повторные торги, снизив стартовую планку сразу на 67,3 млн тенге.

На повторном аукционе итоговая цена лота составила 156 913 355 тенге, что ровно на 1000 тенге превысило минимально установленный порог. Согласно регламенту электронной площадки e-qazyna, к торгам допускался единственный участник, который и забрал актив по стартовой цене с минимальным шагом. Имя победителя официально не разглашается, однако согласно ранее подписанному трехстороннему меморандуму, главным претендентом выступает холдинг Integra Construction KZ, подконтрольный известному казахстанскому магнату Шахмурату Муталипу.

Что стоит за падением цены клуба?

Аналитики рынка спортивного бизнеса указывают на то, что майский бойкот торгов со стороны покупателя был тщательно просчитанной коммерческой стратегией. В практике казахстанской приватизации пропуск первого этапа аукциона — стандартный инструмент легального снижения цены. Не подав заявку на первом этапе, инвестор добился автоматического уценивания клуба почти на 30%, сэкономив более 67 млн тенге. Эти средства теперь могут быть направлены напрямую в операционный бюджет команды, минуя выкупные платежи государству.

Кроме того, покупка ФК «Ордабасы» укладывается в глобальный тренд дегигантизации государственного присутствия в казахстанском спорте. По прямому поручению профильного министерства, за последний год ключевые клубы страны («Кайсар», «Шахтер», «Женис», «Кызылжар» и «Актобе») были переданы тяжеловесам отечественного списка Forbes (Тимуру Турлову, Михаилу Ломтадзе, Сергею Кану и др.).

Шахмурат Муталип, занимающий 22-ю строчку в рейтинге богатейших людей Казахстана с капиталом в $482 млн, закрывает эту волну приватизации, укрепляя свои позиции не только в горнорудном секторе (ERG и «Алтыналмас»), но и в спортивной индустрии (ранее в этом году он возглавил Казахстанскую федерацию бокса). Холдинг Integra Construction KZ при этом демонстрирует внушительную финансовую устойчивость, занимая 12-е место среди крупнейших компаний страны с чистой прибылью 35,43 млрд тенге.

Жесткие обременения для нового владельца

Передача клуба частному лицу не означает его бесконтрольное использование. Государство выставило жесткий пул долгосрочных требований, несоблюдение которых повлечет аннулирование сделки:

Спортивный профиль: Запрещено менять сферу деятельности АО «ПФК Ордабасы» в течение последующих 10 лет.

Кадровый щит: Покупатель обязан сохранить не менее двух третей текущей штатной численности работников.

Финансовые ограничения: Введен абсолютный 10-летний мораторий на передачу 100% пакета акций клуба в залог или оформление иных обременений.

Локальный патриотизм: Клуб обязан продолжать выступления в турнирах КФФ исключительно от лица города Шымкент, а смена бренда или логотипа невозможна без прямого письменного одобрения акимата.

Инвестиционный вектор: Финансирование трансферов иностранных легионеров, а также развитие детско-юношеских и женских футбольных академий должно производиться только за счет частных вливаний владельца.

Институциональные последствия для шымкентского футбола

Переход «Ордабасы» на частные рельсы означает полную перестройку бизнес-модели. Городской акимат Шымкента полностью снимает с себя бремя прямого субсидирования профессионального состава, перераспределяя высвободившийся бюджет в пользу массового и детского спорта.

Отныне новому менеджменту предстоит не просто удерживать позиции клуба в КПЛ, но и глубоко модернизировать материально-техническую базу, оцифровывать процессы управления и выводить клуб на самоокупаемость за счет продажи медиаправ и коммерческого спонсорства, что является главным вызовом для частного спортивного менеджмента в Казахстане.