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16.06.2026, 13:37

«КамАЗ» со взрывчаткой и легковушка столкнулись лоб в лоб в Акмолинской области: два человека погибли на месте

Новости Казахстана 0 1 793

Дорожно-транспортное происшествие в Акмолинской области унесло жизни двух человек. Легковой автомобиль на встречной полосе протаранил грузовик, перевозивший тонны взрывчатых веществ для промышленных нужд, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: liter.kz (Сауле Кусаинова)
Фото: liter.kz (Сауле Кусаинова)

Детали утренней трагедии на трассе

Жуткая авария произошла во вторник, 16 июня, около семи часов утра на 231-м километре оживленной автодороги Астана — Атбасар — Жаксы, неподалеку от села Бастау.

По предварительной версии следствия, озвученной Департаментом полиции Акмолинской области, 30-летний водитель кроссовера Chevrolet Tracker потерял управление над транспортным средством. Автомобиль внезапно вынесло на полосу встречного движения, где он на полной скорости совершил лобовое столкновение с тяжелым грузовиком «КамАЗ».

Сила удара оказалась сокрушительной: водитель Chevrolet и его 48-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. 53-летний водитель грузовика не пострадал. По факту смертельного ДТП полиция уже начала досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления точных причин потери управления.

Спецгруз шел в столицу: была ли угроза взрыва?

Особый резонанс происшествию придал характер груза, находившегося в кузове «КамАЗа». Спецмашина направлялась в сторону Астаны и транспортировала промышленную взрывчатку, предназначенную для карьерных и взрывных работ. К счастью, детонации и возгорания удалось избежать — в противном случае масштабы трагедии и радиус поражения могли быть катастрофическими.

В правоохранительных органах подчеркнули, что транспортировка опасного груза осуществлялась в строгом соответствии с законом. Водитель «КамАЗа» имел при себе все необходимые разрешительные документы, а в кабине грузовика находился вооруженный охранник, отвечавший за безопасность спецгруза на протяжении всего маршрута.

Наличие профессиональной охраны в кабине — обязательное требование, предотвращающее несанкционированный доступ к опасным веществам в случае ЧП. Тот факт, что взрывчатка не детонировала при мощном лобовом ударе, говорит о том, что вещества перевозились в специальной промышленной укупорке (капсюли-детонаторы и сама взрывная масса всегда транспортируются раздельно либо в бронированных отсеках), исключающей случайный взрыв от механического воздействия.

Ситуация на дорогах региона

Трасса Астана — Атбасар — Жаксы является частью важного транспортного коридора и характеризуется высокой интенсивностью движения, особенно в летний период. Полицейские Акмолинской области в очередной раз призывают водителей к максимальной бдительности, строгому соблюдению скоростного режима и отказу от рискованных маневров, связанных с выездом на встречную полосу, особенно в ранние утренние часы, когда внимание водителей может быть притуплено из-за усталости.

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