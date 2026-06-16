«КамАЗ» со взрывчаткой и легковушка столкнулись лоб в лоб в Акмолинской области: два человека погибли на месте

Дорожно-транспортное происшествие в Акмолинской области унесло жизни двух человек. Легковой автомобиль на встречной полосе протаранил грузовик, перевозивший тонны взрывчатых веществ для промышленных нужд, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Жуткая авария произошла во вторник, 16 июня, около семи часов утра на 231-м километре оживленной автодороги Астана — Атбасар — Жаксы, неподалеку от села Бастау.
По предварительной версии следствия, озвученной Департаментом полиции Акмолинской области, 30-летний водитель кроссовера Chevrolet Tracker потерял управление над транспортным средством. Автомобиль внезапно вынесло на полосу встречного движения, где он на полной скорости совершил лобовое столкновение с тяжелым грузовиком «КамАЗ».
Сила удара оказалась сокрушительной: водитель Chevrolet и его 48-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. 53-летний водитель грузовика не пострадал. По факту смертельного ДТП полиция уже начала досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления точных причин потери управления.
Особый резонанс происшествию придал характер груза, находившегося в кузове «КамАЗа». Спецмашина направлялась в сторону Астаны и транспортировала промышленную взрывчатку, предназначенную для карьерных и взрывных работ. К счастью, детонации и возгорания удалось избежать — в противном случае масштабы трагедии и радиус поражения могли быть катастрофическими.
В правоохранительных органах подчеркнули, что транспортировка опасного груза осуществлялась в строгом соответствии с законом. Водитель «КамАЗа» имел при себе все необходимые разрешительные документы, а в кабине грузовика находился вооруженный охранник, отвечавший за безопасность спецгруза на протяжении всего маршрута.
Наличие профессиональной охраны в кабине — обязательное требование, предотвращающее несанкционированный доступ к опасным веществам в случае ЧП. Тот факт, что взрывчатка не детонировала при мощном лобовом ударе, говорит о том, что вещества перевозились в специальной промышленной укупорке (капсюли-детонаторы и сама взрывная масса всегда транспортируются раздельно либо в бронированных отсеках), исключающей случайный взрыв от механического воздействия.
Трасса Астана — Атбасар — Жаксы является частью важного транспортного коридора и характеризуется высокой интенсивностью движения, особенно в летний период. Полицейские Акмолинской области в очередной раз призывают водителей к максимальной бдительности, строгому соблюдению скоростного режима и отказу от рискованных маневров, связанных с выездом на встречную полосу, особенно в ранние утренние часы, когда внимание водителей может быть притуплено из-за усталости.
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