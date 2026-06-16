Большие перемены к 1 июля: что Минтранс и КТЖ готовят для пассажиров в Казахстане

Уже к 1 июля текущего года в Казахстане запустят первые 30 модернизированных железнодорожных вокзалов. Масштабное обновление охватит всю республику и станет самой крупной инфраструктурной реформой в истории отечественных железных дорог, сообщает Lada.kz.

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Масштабное обновление инфраструктуры

Об этом в ходе заседания Правительства Республики Казахстан официально сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. По словам главы ведомства, текущие работы ведутся в рамках беспрецедентной по своим масштабам программы обновления железнодорожной инфраструктуры страны, аналогов которой не было за все годы независимости государства.

Реализуемый проект носит комплексный общереспубликанский характер и призван радикально повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок, а также улучшить логистический потенциал регионов.

География проекта и комплексный подход

Всего масштабная государственная программа модернизации охватит 124 железнодорожных вокзала, расположенных во всех областях и ключевых населенных пунктах Казахстана. При этом проект не ограничивается лишь ремонтом внутренних помещений и пассажирских платформ.

Параллельно с обновлением самих зданий, находящихся в ведении АО «Казахстан темир жолы», местными исполнительными органами (акиматами) проводятся масштабные работы по благоустройству, озеленению и реконструкции привокзальных территорий, созданию удобных подъездных путей и парковочных зон для автотранспорта.

Ближайшие перспективы

Первые ощутимые результаты масштабной реформы граждане и гости республики смогут оценить уже в середине лета. Полноценный запуск стартовых 30 модернизированных объектов до 1 июля текущего года станет важным этапом в планомерной цифровизации и инфраструктурном переустройстве всей транспортной сети страны. Подробный график ввода в эксплуатацию остальных объектов программы министерство представит на следующих этапах реализации проекта.