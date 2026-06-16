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16.06.2026, 15:48

В Минэнерго сделали важное заявление о поставках российского топлива в Казахстан

Новости Казахстана 0 1 479

Российские ограничения на экспорт нефтепродуктов не затронут Казахстан, а запланированные поставки дизеля и авиакеросина в 2026 году будут выполнены в полном объеме, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: zr.ru
Фото: zr.ru

Особый статус в рамках ЕАЭС

Министерство энергетики Республики Казахстан официально прокомментировало ситуацию вокруг возможных рисков, связанных с ужесточением экспортной политики России на рынке нефтепродуктов. В ведомстве заверили, что вводимые РФ защитные меры и запреты не распространяются на казахстанский рынок. Обладая статусом государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стратегического партнера Российской Федерации, Казахстан входит в категорию дружественных стран, для которых действуют исключительные условия торговли.

Объемы и график гарантированных поставок

Согласно утвержденным межправительственным соглашениям, торгово-экономическое сотрудничество двух стран в энергетической сфере строго регламентировано. На 2026 год согласованы фиксированные индикативные балансы, в рамках которых Казахстан планирует импортировать из России:

  • 450 тыс. тонн дизельного топлива;

  • 300 тыс. тонн авиационного топлива.

В Минэнерго подчеркнули, что данные объемы ГСМ будут поступать в республику не одномоментно, а планомерно в течение всего года. График отгрузок гибко адаптируется под реальные потребности внутреннего рынка, учитывая сезонные колебания спроса (например, периоды посевных и уборочных кампаний), а также текущий уровень запасов на нефтебазах страны.

Предотвращение дефицита и совместный контроль

Для предотвращения любых сбоев энергетические ведомства Казахстана и России поддерживают постоянную прямую связь. Непрерывный мониторинг ситуации позволяет оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и пресекать риски возникновения локальной нехватки горючего в периоды пикового потребления.

Внутренние меры защиты рынка РК

Помимо импортных поставок, правительство Казахстана задействует и внутренние рычаги для обеспечения национальной топливной безопасности. В стране продолжает действовать запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы республики, что минимизирует риски «серого» экспорта и вымывания объемов. Параллельно с этим профильное министерство осуществляет непрерывный контроль над производственными графиками отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), координируя сроки их плановых ремонтов для стабильного насыщения рынка.

Напомним, ранее российская сторона ввела временное ограничение на экспорт авиационного керосина, а в профильных СМИ регулярно обсуждались инициативы по лимитированию поставок других видов моторного топлива. Тем не менее, как подтверждает официальная позиция ведомств, внутренний рынок Казахстана надежно защищен долгосрочными союзническими соглашениями.

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