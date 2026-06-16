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16.06.2026, 16:55

«Били в пакете об асфальт: Анна Асти спасла от живодеров щенка из Казахстана и увезла в Россию (видео)

Новости Казахстана 0 1 461

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) спасла щенка, ставшего жертвой жестоких издевательств со стороны детей в Шымкенте. Известная исполнительница не смогла пройти мимо трагедии, оплатила транспортировку пострадавшего животного в Россию и лично занялась его реабилитацией, сообщает Lada.kz. 

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кровавые «игры»: как прохожие отбили собаку у живодеров

Шокирующий инцидент произошел на улицах Шымкента. Группа детей нашла беззащитного брошенного щенка, однако вместо сострадания устроила над ним жестокую расправу. Завязав животное в пластиковый пакет, малолетние живодеры начали с силой бить его об асфальт.

От неминуемой гибели малыша спасли неравнодушные прохожие, которые отбили измученную собаку у детей и предали историю огласке в социальных сетях. Но настоящим спасительным кругом для покалеченного четвероногого стала звезда российской поп-сцены.

Из Казахстана в Москву: хэппи-энд для шымкентского найденыша

Узнав о вопиющем случае жестокости, исполнительница суперхита «Царица» и экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба приняла твердое решение забрать собаку себе. Из Казахстана в РФ была организована экстренная транспортировка, и сейчас пес находится под личным присмотром артистки.

Анна Асти делится первыми результатами: «У нас успехи с крохой, которую я спасла. Щенок больше не плачет, идет на поправку, учимся доверять людям заново. Верю, что любовь и забота спасут его и подарят новую жизнь».

Сейчас пес окружен заботой лучших ветеринаров и самой певицы. История, начавшаяся на улице Шымкента как кошмар, благодаря человечности и медийному ресурсу превратилась в трогательный пример того, как добро побеждает детскую жестокость.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Что вырастит из таких детей?
16.06.2026, 12:17
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