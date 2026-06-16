«Красная кнопка» КНБ: казахстанцев официально разрешили оставлять без связи

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Судебное эхо «Кантара»: с чего все началось

Поводом для громкого разбирательства в высшей судебной инстанции страны стало обращение рядового гражданина Е.М. Кабышева. Заявитель решил оспорить действия силовиков во время трагических событий января 2022 года в Алматы. По его мнению, тотальный цифровой локдаун, в который тогда погрузился мегаполис, грубо нарушил конституционные права граждан на беспрепятственное получение информации и судебную защиту. Кабышев потребовал признать пункт 1-2 статьи 41-1 Закона «О связи» неконституционным.

Однако Конституционный Суд во главе с председателем Эльвирой Азимовой принял сторону государства, официально подтвердив легитимность «красной кнопки» КНБ.

Защита жизней или ограничение прав? Позиция суда

Согласно нормативному постановлению Конституционного Суда № 83-НП, право Комитета национальной безопасности (КНБ) в экстренном порядке блокировать сети связи не противоречит Основному закону страны.

Суд подчеркнул, что данная мера — это не ущемление свобод, а вынужденный инструмент защиты:

Предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений;

Спасения жизни и здоровья граждан;

Защиты конституционного строя Республики Казахстан.

Важный нюанс: Суд отдельно отметил, что чрезвычайные полномочия КНБ вовсе не означают полную безответственность силовиков. Любые действия спецслужб могут и должны подвергаться последующей судебной оценке. В данном конкретном случае отказ судов удовлетворить иск Кабышева — это результат анализа деталей январских событий, а не лишение гражданина его законных прав на правосудие.

Туманные формулировки: в чем закон оказался слаб

Несмотря на то, что сама норма признана законной, Конституционный Суд нашел в тексте закона серьезные изъяны. Выяснилось, что действующее законодательство оставляет слишком много пространства для вольной трактовки.

Судьи прямо указали на юридическую неопределенность таких базовых понятий, как «в случаях, не терпящих отлагательств» и «могущих привести к совершению преступлений». Из буквального прочтения закона сейчас невозможно понять, насколько реальной и масштабной должна быть угроза, чтобы города оставляли без связи.

Что изменится: жесткие рамки для «рубильника»

В связи с выявленными пробелами Конституционный Суд вынес жесткую рекомендацию Правительству Казахстана. Кабинету министров поручено в кратчайшие сроки переписать и усовершенствовать законодательство в области связи.

От чиновников потребовали ввести три главных фильтра: