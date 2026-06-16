18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.06.2026, 18:06

Почему хранить доллары под подушкой в Казахстане стало финансовым самоубийством

Новости Казахстана 0 1 194

Популярная привычка переводить все заначки в американскую валюту и прятать подальше от чужих глаз потеряла всякий смысл. Финансовый аналитик Азамат Ахметов объяснил, почему слепая вера в доллар сегодня ведет к гарантированным убыткам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Иллюзия безопасности: почему старая стратегия «купил и забыл» провалилась

Среди казахстанцев традиционно считается, что покупка кэша в обменниках — это самый надежный щит от девальвации тенге и внутренней инфляции. Логика проста: если нацвалюта падает, доллар растет, а значит, при обратном обмене можно остаться в плюсе. Однако эксперт Азамат Ахметов разрушает этот миф, указывая на критические минусы пассивного накопления.

Главная проблема в том, что американская валюта тоже обесценивается. Инфляция в США постепенно, но уверенно «съедает» покупательскую способность доллара. Пока деньги лежат мертвым грузом, они не просто не приносят дохода, но и лишают владельца возможности гибко реагировать на штормы в экономике. А крупные курсовые скачки, на которые так уповают любители кэша, происходят редко и зависят от непредсказуемой геополитики.

Валютные американские горки: эпоха стабильности прошла

Последние несколько лет наглядно доказали: стратегия «выжидания под матрасом» безнадежно устарела. Финансовый рынок Казахстана штормит, и привычные схемы больше не застрахуют от потерь.

«В период с 2022 по 2026 год курс доллара в Казахстане совершал резкие скачки от 430 до 520 тенге и обратно. Назвать такую ситуацию стабильной просто невозможно», — подчеркивает Азамат Ахметов.

Когда даже покупка валюты в обменнике превращается в лотерею, а внутренняя инфляция в стране держится на уровне 9–11%, гражданам нужны принципиально другие инструменты. Именно это заставляет людей переходить от пассивного созерцания к активному управлению капиталом.

Вместо обменников: какие альтернативы есть у казахстанцев?

Современные технологии позволяют получить доступ к глобальным финансовым рынкам буквально за пару минут со смартфона. Как отмечает аналитик, инвестиционные платформы предлагают принципиально иной уровень свободы и доходности.

Ключевые преимущества активного инвестирования сегодня:

  • Двусторонняя выгода: возможность извлекать прибыль как на росте, так и на падении активов.

  • Огромный выбор: доступ к десяткам валютных пар и сотням акций мировых гигантов вместо зацикленности на одном долларе.

  • Удобство: интуитивный интерфейс приложений и мгновенный ввод/вывод средств методами, доступными в Казахстане.

Золотое правило: как не потерять всё на биржах

Впрочем, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма и призывает не бросаться в омут инвестиций с головой. Международные рынки — это не легкие деньги, а зона высокой волатильности, где использование кредитного плеча и зависимость от мировых новостей могут сыграть злую шутку с новичками.

Чтобы не прогореть, эксперт советует придерживаться жесткой финансовой дисциплины: контролировать эмоции, грамотно управлять рисками и, главное, диверсифицировать вложения — то есть распределять капитал по разным финансовым инструментам, не складывая все яйца в одну корзину.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь