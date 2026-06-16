Почему хранить доллары под подушкой в Казахстане стало финансовым самоубийством

Популярная привычка переводить все заначки в американскую валюту и прятать подальше от чужих глаз потеряла всякий смысл. Финансовый аналитик Азамат Ахметов объяснил, почему слепая вера в доллар сегодня ведет к гарантированным убыткам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Иллюзия безопасности: почему старая стратегия «купил и забыл» провалилась

Среди казахстанцев традиционно считается, что покупка кэша в обменниках — это самый надежный щит от девальвации тенге и внутренней инфляции. Логика проста: если нацвалюта падает, доллар растет, а значит, при обратном обмене можно остаться в плюсе. Однако эксперт Азамат Ахметов разрушает этот миф, указывая на критические минусы пассивного накопления.

Главная проблема в том, что американская валюта тоже обесценивается. Инфляция в США постепенно, но уверенно «съедает» покупательскую способность доллара. Пока деньги лежат мертвым грузом, они не просто не приносят дохода, но и лишают владельца возможности гибко реагировать на штормы в экономике. А крупные курсовые скачки, на которые так уповают любители кэша, происходят редко и зависят от непредсказуемой геополитики.

Валютные американские горки: эпоха стабильности прошла

Последние несколько лет наглядно доказали: стратегия «выжидания под матрасом» безнадежно устарела. Финансовый рынок Казахстана штормит, и привычные схемы больше не застрахуют от потерь.

«В период с 2022 по 2026 год курс доллара в Казахстане совершал резкие скачки от 430 до 520 тенге и обратно. Назвать такую ситуацию стабильной просто невозможно», — подчеркивает Азамат Ахметов.

Когда даже покупка валюты в обменнике превращается в лотерею, а внутренняя инфляция в стране держится на уровне 9–11%, гражданам нужны принципиально другие инструменты. Именно это заставляет людей переходить от пассивного созерцания к активному управлению капиталом.

Вместо обменников: какие альтернативы есть у казахстанцев?

Современные технологии позволяют получить доступ к глобальным финансовым рынкам буквально за пару минут со смартфона. Как отмечает аналитик, инвестиционные платформы предлагают принципиально иной уровень свободы и доходности.

Ключевые преимущества активного инвестирования сегодня:

Двусторонняя выгода: возможность извлекать прибыль как на росте, так и на падении активов.

Огромный выбор: доступ к десяткам валютных пар и сотням акций мировых гигантов вместо зацикленности на одном долларе.

Удобство: интуитивный интерфейс приложений и мгновенный ввод/вывод средств методами, доступными в Казахстане.

Золотое правило: как не потерять всё на биржах

Впрочем, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма и призывает не бросаться в омут инвестиций с головой. Международные рынки — это не легкие деньги, а зона высокой волатильности, где использование кредитного плеча и зависимость от мировых новостей могут сыграть злую шутку с новичками.

Чтобы не прогореть, эксперт советует придерживаться жесткой финансовой дисциплины: контролировать эмоции, грамотно управлять рисками и, главное, диверсифицировать вложения — то есть распределять капитал по разным финансовым инструментам, не складывая все яйца в одну корзину.