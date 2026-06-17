Казахстанцев предупредили о закрытии пунктов пропуска на границе с Китаем

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайском участке границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) временно приостановят работу 19 июня 2026 года. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Причиной временных ограничений стало празднование в Китайской Народной Республике национального праздника Дуаньу (Фестиваля драконьих лодок).

Какие КПП будут закрыты 19 июня

Ограничения затронут пять автомобильных пунктов пропуска:

«Бахты» (Абайская область);

«Майкапчагай» (Восточно-Казахстанская область);

«Достык» (Жетысуская область);

«Нур Жолы» (Жетысуская область);

«Кольжат» (Алматинская область).

Обратите внимание: Пересечение границы на этих участках на автотранспорте будет полностью приостановлено на сутки. Водителям и логистическим компаниям рекомендуется заранее скорректировать маршруты.

Что продолжит работать в обычном режиме

Карантин выходного дня не коснется железнодорожного сообщения. Железнодорожные пункты пропуска «Достык» и «Алтынколь» (Жетысуская область) продолжат функционировать в штатном круглосуточном режиме. Изменений в графике движения поездов не планируется.

Также сообщается, что пункты пропуска на российско-китайской границе (в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления) 19 июня 2026 года менять режим работы не будут.