Токаев сделал ставку на Россию в космической сфере

Казахстан начинает масштабную модернизацию космического сектора. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству вывести отрасль из стагнации, сделав ставку на коммерциализацию технологий, расширение союза с Россией и развитие инфраструктуры Байконура, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Глобальный сдвиг: космос уходит в частные руки

Выступая на заседании Совета безопасности РК, Касым-Жомарт Токаев констатировал тектонические сдвиги в мировой индустрии. По словам президента, времена, когда освоение космоса было исключительной прерогативой узкого круга сверхдержав, безвозвратно ушли.

Сегодня ключевыми драйверами рынка становятся частные корпорации. Именно они коммерциализируют прикладные направления — от высокоскоростного спутникового интернета и навигации до детального космомониторинга в интересах бизнеса и экологии. Казахстан намерен встроиться в этот глобальный тренд, внедрив космические данные напрямую в процессы госуправления и реальный сектор экономики.

Ставка на ИТ и проект «Байтерек»

Курировать космическую перезагрузку будет обновленное ведомство — отчет о текущих проектах главе государства представил вице-премьер и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Важный акцент: На острие реформ — развитие отечественных спутниковых систем и поддержка фундаментальной науки, включая астрофизику.

Президент дал высокую оценку текущему статусу проекта «Байтерек». Этот совместный с Россией ракетно-космический комплекс назван важнейшей вехой, которая уже укрепила инженерный и технологический суверенитет Казахстана.

Приоритеты: союз с Россией и социальное спасение Байконура

Международный трек остается для Акорды ключевым. Токаев отдельно подчеркнул необходимость форсировать стратегическое партнерство с Российской Федерацией, а также привлекать других сильных зарубежных инвесторов.

Однако за масштабными технологическими планами скрывается и критически важный социальный аспект. Глава государства жестко обозначил: развитие космодрома невозможно в отрыве от людей. Правительству поручено в кратчайшие сроки улучшить социально-бытовые условия и качество жизни казахстанцев, проживающих в городе Байконыр и прилегающих к нему районах.

По итогам заседания Совбеза Кабмин получил пакет конкретных поручений по модернизации всей инфраструктуры. Космическая отрасль Казахстана должна перестать быть дотационной и начать приносить реальную пользу экономике страны.