От Алматы до границ с РФ: полный список трасс в РК, где начнут штрафовать за среднюю скорость

Казахстанским водителям придется окончательно забыть о привычке тормозить только перед дорожными камерами. В стране масштабно расширяют систему фиксации средней скорости движения: в ближайшие дни «письма счастья» начнут приходить еще с трех оживленных трасс, а на очереди — масштабное подключение еще 13 республиканских направлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Эксперимент с фиксацией средней скорости, запущенный весной 2025 года, дорожные полицейские и чиновники признали безоговорочно успешным. По данным Комитета автомобильных дорог Минтранса РК, всего на восьми пилотных платных участках (включая загруженные направления из Астаны на Щучинск и Павлодар) количество дорожно-транспортных происшествий мгновенно снизилось на 15%.
Логика властей проста: если точечные радары заставляли водителей сбрасывать скорость лишь на несколько секунд, то новая система заставляет соблюдать скоростной режим на протяжении сотен километров.
Прямо сейчас Министерство транспорта совместно с МВД и Генеральной прокуратурой завершает юридические и технические процедуры по передаче данных. Скоростные лимиты начнут жестко контролировать на трех популярных платных участках общей протяженностью 560 километров:
Кокшетау — Петропавловск (отрезок 169 км);
Алматы — Хоргос (самый протяженный в этой волне участок — 295 км);
Актобе — Кандыагаш (96 км).
Следующий этап затронет еще 2,2 тысячи километров дорог республиканского значения. Камеры на них уже смонтированы, и как только аппаратно-программные комплексы пройдут обязательную метрологическую поверку и получат сертификаты, система заработает в полную силу.
Полный список будущих зон контроля:
Шымкент — граница Узбекистана (84 км)
Тараз — Кайнар (238 км)
Конаев — Талдыкорган (186 км)
Уральск — граница РФ (на Самару) (56 км)
Кызылорда — Аральск (455 км)
Актобе — граница РФ (на Оренбург) (83 км)
Костанай — граница РФ (на Троицк) (153 км)
Костанай — Денисовка (151 км)
«Обход города Тараз» (57 км)
Балхаш — Бурылбайтал (91 км)
Шу — Бурылбайтал (176 км)
Кандыагаш — Макат (381 км)
Ушарал — Достык (123 км)
Процесс цифровизации казахстанских дорог на этом не остановится. В профильном ведомстве подчеркнули, что системы автоматического замера средней скорости будут внедряться параллельно с расширением сети платных дорог.
Следующими на очереди станут две стратегически важные и крайне загруженные загородные артерии: Усть-Каменогорск — Талдыкорган и Караганда — Алматы. Системы фиксации там активируют сразу после того, как эти трассы официально переведут на платную основу.
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