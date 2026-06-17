От Алматы до границ с РФ: полный список трасс в РК, где начнут штрафовать за среднюю скорость

Казахстанским водителям придется окончательно забыть о привычке тормозить только перед дорожными камерами. В стране масштабно расширяют систему фиксации средней скорости движения: в ближайшие дни «письма счастья» начнут приходить еще с трех оживленных трасс, а на очереди — масштабное подключение еще 13 республиканских направлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: turantimes.kz

Почему гайки закручивают еще сильнее?

Эксперимент с фиксацией средней скорости, запущенный весной 2025 года, дорожные полицейские и чиновники признали безоговорочно успешным. По данным Комитета автомобильных дорог Минтранса РК, всего на восьми пилотных платных участках (включая загруженные направления из Астаны на Щучинск и Павлодар) количество дорожно-транспортных происшествий мгновенно снизилось на 15%.

Логика властей проста: если точечные радары заставляли водителей сбрасывать скорость лишь на несколько секунд, то новая система заставляет соблюдать скоростной режим на протяжении сотен километров.

Первая волна: где камеры заработают со дня на день

Прямо сейчас Министерство транспорта совместно с МВД и Генеральной прокуратурой завершает юридические и технические процедуры по передаче данных. Скоростные лимиты начнут жестко контролировать на трех популярных платных участках общей протяженностью 560 километров:

Кокшетау — Петропавловск (отрезок 169 км);

Алматы — Хоргос (самый протяженный в этой волне участок — 295 км);

Актобе — Кандыагаш (96 км).

Вторая волна: 13 трасс, где радары уже наготове

Следующий этап затронет еще 2,2 тысячи километров дорог республиканского значения. Камеры на них уже смонтированы, и как только аппаратно-программные комплексы пройдут обязательную метрологическую поверку и получат сертификаты, система заработает в полную силу.

Полный список будущих зон контроля:

Шымкент — граница Узбекистана (84 км) Тараз — Кайнар (238 км) Конаев — Талдыкорган (186 км) Уральск — граница РФ (на Самару) (56 км) Кызылорда — Аральск (455 км) Актобе — граница РФ (на Оренбург) (83 км) Костанай — граница РФ (на Троицк) (153 км) Костанай — Денисовка (151 км) «Обход города Тараз» (57 км) Балхаш — Бурылбайтал (91 км) Шу — Бурылбайтал (176 км) Кандыагаш — Макат (381 км) Ушарал — Достык (123 км)

Что в перспективе?

Процесс цифровизации казахстанских дорог на этом не остановится. В профильном ведомстве подчеркнули, что системы автоматического замера средней скорости будут внедряться параллельно с расширением сети платных дорог.

Следующими на очереди станут две стратегически важные и крайне загруженные загородные артерии: Усть-Каменогорск — Талдыкорган и Караганда — Алматы. Системы фиксации там активируют сразу после того, как эти трассы официально переведут на платную основу.