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17.06.2026, 06:24

От Алматы до границ с РФ: полный список трасс в РК, где начнут штрафовать за среднюю скорость

Новости Казахстана 0 1 037

Казахстанским водителям придется окончательно забыть о привычке тормозить только перед дорожными камерами. В стране масштабно расширяют систему фиксации средней скорости движения: в ближайшие дни «письма счастья» начнут приходить еще с трех оживленных трасс, а на очереди — масштабное подключение еще 13 республиканских направлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: turantimes.kz
Фото: turantimes.kz

Почему гайки закручивают еще сильнее?

Эксперимент с фиксацией средней скорости, запущенный весной 2025 года, дорожные полицейские и чиновники признали безоговорочно успешным. По данным Комитета автомобильных дорог Минтранса РК, всего на восьми пилотных платных участках (включая загруженные направления из Астаны на Щучинск и Павлодар) количество дорожно-транспортных происшествий мгновенно снизилось на 15%.

Логика властей проста: если точечные радары заставляли водителей сбрасывать скорость лишь на несколько секунд, то новая система заставляет соблюдать скоростной режим на протяжении сотен километров.

Первая волна: где камеры заработают со дня на день

Прямо сейчас Министерство транспорта совместно с МВД и Генеральной прокуратурой завершает юридические и технические процедуры по передаче данных. Скоростные лимиты начнут жестко контролировать на трех популярных платных участках общей протяженностью 560 километров:

  • Кокшетау — Петропавловск (отрезок 169 км);

  • Алматы — Хоргос (самый протяженный в этой волне участок — 295 км);

  • Актобе — Кандыагаш (96 км).

Вторая волна: 13 трасс, где радары уже наготове

Следующий этап затронет еще 2,2 тысячи километров дорог республиканского значения. Камеры на них уже смонтированы, и как только аппаратно-программные комплексы пройдут обязательную метрологическую поверку и получат сертификаты, система заработает в полную силу.

Полный список будущих зон контроля:

  1. Шымкент — граница Узбекистана (84 км)

  2. Тараз — Кайнар (238 км)

  3. Конаев — Талдыкорган (186 км)

  4. Уральск — граница РФ (на Самару) (56 км)

  5. Кызылорда — Аральск (455 км)

  6. Актобе — граница РФ (на Оренбург) (83 км)

  7. Костанай — граница РФ (на Троицк) (153 км)

  8. Костанай — Денисовка (151 км)

  9. «Обход города Тараз» (57 км)

  10. Балхаш — Бурылбайтал (91 км)

  11. Шу — Бурылбайтал (176 км)

  12. Кандыагаш — Макат (381 км)

  13. Ушарал — Достык (123 км)

Что в перспективе?

Процесс цифровизации казахстанских дорог на этом не остановится. В профильном ведомстве подчеркнули, что системы автоматического замера средней скорости будут внедряться параллельно с расширением сети платных дорог.

Следующими на очереди станут две стратегически важные и крайне загруженные загородные артерии: Усть-Каменогорск — Талдыкорган и Караганда — Алматы. Системы фиксации там активируют сразу после того, как эти трассы официально переведут на платную основу.

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