Зачем правительству Казахстана срочно понадобилось «озеро данных»

Казахстан запускает масштабную цифровую трансформацию транспортной отрасли по примеру ведущих мировых держав. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца 2026 года развернуть централизованное «озеро данных» (Data Lake), которое позволит управлять грузопотоками страны в режиме реального времени и ликвидировать хронические проблемы логистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz

По стопам лидеров: зачем Казахстану мировой опыт

Выступая на заседании правительства, глава Кабмина подчеркнул, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в транспортном секторе — это уже не тренд, а жесткое требование глобального рынка. Такие гиганты, как Китай, Япония и страны Европейского союза, давно используют ИИ для оптимизации инфраструктуры.

Внедрение интеллектуальных систем в этих государствах решает сразу несколько ключевых задач:

Тотальная оптимизация: автоматическое составление и корректировка графиков движения поездов;

Исключение заторов: минимизация простоев вагонов на узловых станциях;

Экономия миллиардов: прогнозирование износа путей и повышение пропускной способности всей сети.

Жесткий дедлайн для КТЖ и Министерства транспорта

Казахстан больше не может позволить себе догоняющую модель развития. Олжас Бектенов поставил перед Министерством транспорта и нацкомпанией «Қазақстан темир жолы» (КТЖ) предельно четкие сроки: технологическая платформа должна быть запущена до конца текущего года.

Главная цель интеграции: Создать единое цифровое пространство («озеро данных»), которое свяжет воедино всех участников рынка и позволит координировать транспортно-логистическую цепочку «на лету» — без бюрократии и задержек.

Параллельно с этим перед профильным министерством поставлен комплекс стратегических задач. Речь идет о кардинальном улучшении сервиса на железнодорожном транспорте, форсированном росте транзитных мощностей и бесперебойном обеспечении экспортных поставок отечественных предприятий.

Проактивный формат: новый курс для экономики РК

По словам премьер-министра, государственные органы и нацкомпании обязаны сменить парадигму работы. Вместо того чтобы реагировать на уже случившиеся кризисы и заторы на границах, решения в транспортной сфере должны приниматься на опережение (в проактивном формате).

Транспортный каркас — это кровеносная система казахстанской экономики. От того, насколько быстро и эффективно заработает новая ИТ-платформа, напрямую зависят темпы роста ВВП страны и ее статус главного логистического хаба Центральной Азии.

Как цифровизация изменит транспортную отрасль Казахстана