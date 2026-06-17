Кто в Казахстане получит рекордную прибавку к зарплате за дружбу с ИИ

Казахстанский рынок труда ждет масштабная ИИ-трансформация: уже в ближайшие два года зарплаты специалистов, внедряющих искусственный интеллект, взлетят в среднем на 20% и достигнут планки в 2 миллиона тенге. Однако, как предупреждают аналитики, исторический кадровый бум коснется далеко не всех, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Миллионы за дружбу с ИИ: кто в списке счастливчиков

По прогнозам экспертов международной IT-компании IBA Group, цифровая эволюция в Казахстане переходит на качественно новый уровень. Массовая автоматизация процессов приведет к резкому росту доходов тех, кто умеет работать с нейросетями.

При этом рассчитывать на солидный бонус к окладу могут не только «чистокровные» разработчики, создающие коды для ИИ с нуля. Внушительные 2 000 000 тенге на рынке будут готовы платить интеграторам и специалистам поддержки, которые внедряют ИИ-системы в реальный сектор бизнеса. Главный тренд ближайшего времени — тотальное внедрение цифровых ИИ-ассистентов.

Лидеры цифровизации и те, кто остался за бортом

Нейросети проникают во все сферы, но скорость адаптации бизнеса в Казахстане сильно различается. Эксперименты с искусственным интеллектом сегодня разделили рынок на два лагеря.

Кто снимает сливки прямо сейчас:

IT и телекоммуникации: традиционные первопроходцы.

Финансовый сектор и банки: ИИ здесь уже выносит вердикты по кредитам, общается с клиентами и блокирует мошеннические транзакции.

Высокотехнологичный бизнес: страховые компании, ритейл, авиаперевозчики, логистические операторы и фармакологические гиганты.

Кто оказался в роли догоняющих: Крупные заводы, производственные гиганты и горнодобывающий сектор пока отстают от тренда. Причина банальна — специфика тяжелой индустрии требует слишком долгого и сложного тестирования любых цифровых инноваций.

А что с рабочим классом? «Синих воротничков» ИИ-революция обойдет стороной. Эксперты успокаивают: экономике Казахстана по-прежнему остро необходимы люди с «прямыми руками». Роботы не заменят физический труд в обозримом будущем, хотя ИИ появится и на заводах — правда, в роли «умного инспектора», который следит, надел ли рабочий каску и не зашел ли в опасную зону.

Кадровый голод: компании готовы переманивать и переплачивать

Технологический прогресс в Казахстане столкнулся с суровой реальностью — жестким дефицитом кадров. Отечественный рынок труда просто не успевает поставлять специалистов нужной квалификации.

В IBA Group отмечают, что более 90% запросов от бизнеса связаны с банальным желанием повысить производительность труда и исключить человеческий фактор. Компании хотят переложить рутину на алгоритмы, освободив время сотрудников для стратегических задач.

Как бизнес решает проблему нехватки ИИ-кадров:

Охота за головами: корпорации готовы жестко переплачивать дефицитным соискателям и агрессивно переманивать их у конкурентов. Внутреннее обучение: бизнес массово нанимает IT-подрядчиков для «прокачки» собственного штата прямо на рабочих местах.

Казахстанский бизнес начал мыслить стратегически. Руководители компаний больше не хотят зависеть от внешних IT-консультантов — им нужны собственные специалисты, знающие внутреннюю кухню предприятия и способные управлять ИИ «здесь и сейчас». Для рядовых сотрудников, готовых учиться новому, это открывает беспрецедентный карьерный лифт.

Прогноз до 2028 года

Пересидеть ИИ-шторм в стороне у бизнеса не получится. По оценкам аналитиков, уже к 2028 году около 80% крупных и средних компаний Казахстана полностью перейдут на использование искусственного интеллекта. Большинство ключевых игроков рынка уже запустили пилотные проекты и готовятся к их масштабному развертыванию.