Модель «сам за себя» в ЕНПФ: почему привычных пенсионных выплат в Казахстане больше не будет

Эпоха «солидарных» пенсий в Казахстане уходит в историю. Для миллионов работающих граждан это означает жесткую смену парадигмы: государство постепенно перекладывает ответственность за уровень жизни на заслуженном отдыхе на плечи самого человека, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Коэффициент замещения: почему цифры говорят не в нашу пользу

Сегодня средний коэффициент замещения дохода, по данным ЕНПФ, (отношение пенсии к средней зарплате) в Казахстане составляет около 44%. Несмотря на то, что этот показатель соответствует минимальным нормам Международной организации труда (МОТ), он значительно проигрывает стандартам стран ОЭСР, где уровень выплат достигает 60%.

Проблема в том, что «безопасный» порог солидарной системы постепенно истощается. Если для нынешних пенсионеров выплаты за стаж до 1998 года составляют основу дохода, то для тех, кто начал трудовой путь позже, этот «бонус» практически отсутствует.

Глобальный тренд: на государство надейся, но сам копи

Демографический кризис — общемировая тенденция. Старение населения и увеличение продолжительности жизни делают солидарные пенсионные модели финансово неустойчивыми для большинства государств.

Решение, которое выбирает весь мир — переход к обязательным накоплениям. За последние десятилетия количество стран, внедривших подобные системы, выросло в три раза (с 17 до 50+). Казахстан движется в этом же фарватере, интегрируя инструменты, которые делают размер пенсии напрямую зависимым от личных усилий каждого гражданина.

Формула выживания: сколько нужно откладывать?

По расчетам экспертов ОЭСР, чтобы накопительная часть обеспечивала хотя бы 30% от привычного уровня дохода, система должна работать безупречно. Критически важны три фактора:

Длительность: полноценное участие в системе на протяжении 30–40 лет.

Регулярность: отсутствие «серых» периодов без отчислений.

База: перечисления со всех видов официального трудового дохода.

Важно знать: Даже пара лет «простоя» или работа без официальных отчислений могут стать фатальными для размера будущей пенсии, «съедая» сложный процент и лишая капитал возможности роста.

Что меняется в Казахстане: новые правила игры

Государство предпринимает шаги для укрепления системы:

Рост нагрузки: к стандартным 10% обязательных взносов добавляются пенсионные отчисления работодателя. К 2028 году их ставка достигнет 5%, что в сумме обеспечит 15-процентный поток капитала. Базовая поддержка: государство постепенно повышает минимальную базовую пенсию (к 2027 году — до 70% от прожиточного минимума).

Резюме: как сохранить привычный уровень жизни?

Для казахстанцев, до выхода на пенсию которым остается 20–30 лет, формула успеха проста: полная зависимость от личных накоплений становится реальностью.

Эксперты единогласны: полагаться исключительно на государственные выплаты — стратегия с высоким риском. Оптимальный путь — не только контролировать обязательные отчисления в ЕНПФ, но и заранее начинать формирование дополнительного инвестиционного портфеля. Время здесь — самый дорогой актив: чем раньше запущен процесс накопления, тем выше вероятность, что выход на пенсию станет началом нового комфортного этапа жизни, а не борьбой за выживание.