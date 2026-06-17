18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.06.2026, 09:55

5,4 литра на душу: Казахстан признали самой пьющей страной Центральной Азии

Новости Казахстана 0 1 063

Казахстан признан самым потребляющим алкоголь государством в Центрально-Азиатском регионе согласно свежим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и аналитической платформы World Population Review, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Лидерство в регионе: сухие цифры статистики

По результатам масштабного исследования, среднестатистический казахстанец в возрасте от 15 лет и старше выпивает порядка 5,4 литра чистого спирта в год. Этот показатель вывел республику на первое место по уровню потребления алкоголя среди всех стран Центральной Азии.

Ближайшие соседи по региону демонстрируют куда более сдержанные результаты, при этом разрыв с некоторыми государствами оказался кратным.

Как пьют соседи: сравнение в Центральной Азии

Региональная статистика потребления чистого алкоголя на душу населения выглядит следующим образом:

  • Казахстан — 5,4 литра;

  • Кыргызстан — 3,9 литра;

  • Узбекистан — 2,1 литра;

  • Таджикистан — 0,7 литра.

Таким образом, показатели Казахстана почти в полтора раза превышают кыргызстанские и более чем в 7 раз — таджикистанские, что указывает на серьезные различия в культуре потребления и социальной структуре стран.

Мировой контекст: до рекордов еще далеко

Несмотря на лидерство внутри Центральной Азии, в глобальном масштабе Казахстан демонстрирует умеренные показатели, расположившись примерно в середине мирового списка. До объемов потребления стран, возглавляющих топ, республике далеко.

Для сравнения: В пятерку самых пьющих государств планеты вошли Румыния (17,1 литра), Грузия (15,5 литра), Латвия (14,7 литра), Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра).

На противоположном полюсе рейтинга — среди абсолютно непьющих стран — предсказуемо оказались государства с жесткими религиозными и законодательными ограничениями: Пакистан, Египет, Иран, Сирия и Кувейт.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь