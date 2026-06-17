5,4 литра на душу: Казахстан признали самой пьющей страной Центральной Азии

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Лидерство в регионе: сухие цифры статистики

По результатам масштабного исследования, среднестатистический казахстанец в возрасте от 15 лет и старше выпивает порядка 5,4 литра чистого спирта в год. Этот показатель вывел республику на первое место по уровню потребления алкоголя среди всех стран Центральной Азии.

Ближайшие соседи по региону демонстрируют куда более сдержанные результаты, при этом разрыв с некоторыми государствами оказался кратным.

Как пьют соседи: сравнение в Центральной Азии

Региональная статистика потребления чистого алкоголя на душу населения выглядит следующим образом:

Казахстан — 5,4 литра;

Кыргызстан — 3,9 литра;

Узбекистан — 2,1 литра;

Таджикистан — 0,7 литра.

Таким образом, показатели Казахстана почти в полтора раза превышают кыргызстанские и более чем в 7 раз — таджикистанские, что указывает на серьезные различия в культуре потребления и социальной структуре стран.

Мировой контекст: до рекордов еще далеко

Несмотря на лидерство внутри Центральной Азии, в глобальном масштабе Казахстан демонстрирует умеренные показатели, расположившись примерно в середине мирового списка. До объемов потребления стран, возглавляющих топ, республике далеко.

Для сравнения: В пятерку самых пьющих государств планеты вошли Румыния (17,1 литра), Грузия (15,5 литра), Латвия (14,7 литра), Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра).

На противоположном полюсе рейтинга — среди абсолютно непьющих стран — предсказуемо оказались государства с жесткими религиозными и законодательными ограничениями: Пакистан, Египет, Иран, Сирия и Кувейт.