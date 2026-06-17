Пошлина 5% и НДС 16%: за какие посылки из-за рубежа казахстанцам придется переплачивать с 1 июля

С 1 июля в Казахстане кардинально меняются правила оформления зарубежных посылок: за товары дороже 200 евро введут налоги, а данные покупателей будут передавать таможне, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Цена превышения: за что и сколько придется переплатить

Любителям масштабных покупок на зарубежных маркетплейсах придется пересмотреть свои бюджеты. В Qazpost Cargo четко обозначили финансовые границы: если стоимость заказа превышает лимит беспошлинного ввоза в 200 евро, избежать дополнительных трат не удастся.

В этом случае покупателю придется заплатить:

5% — дополнительную таможенную пошлину;

16% — налог на добавленную стоимость (НДС).

Критически важный нюанс: Налоги и пошлины будут рассчитываться не от суммы превышения, а от полной стоимости приобретенного товара. Пока все сборы не будут погашены, посылку из почтового отделения забрать не дадут. Кроме того, такие товары будут автоматически попадать под жесткий таможенный контроль через Систему управления рисками (СУР).

Цифровой надзор: какие данные уходят на таможню

Декларирование посылок уже переведено в электронный формат, поэтому для рядового потребителя внешне алгоритм изменится мало. Однако за кулисами процесса развернется масштабный обмен данными. «Казпочта» начнет напрямую получать от маркетплейсов досье на каждую посылку.

Таможенным органам будут передаваться:

Персональные данные получателя: ФИО, ИИН, точный адрес проживания и контактный телефон. Сведения о покупке: точное наименование вещи, ее вес, количество, стоимость, код ТН ВЭД и название торговой площадки, где был оформлен заказ.

В компании подчеркивают, что этот механизм уже протестирован в рамках пилотного проекта. Тем не менее в особых случаях таможня сохраняет за собой право потребовать от покупателя дополнительные документы — например, сертификаты соответствия или декларации безопасности.

Скорость доставки и риски: кого развернут на границе?

По заверению почтового оператора, новые бюрократические процедуры не должны существенно затянуть сроки доставки. Но риски «зависания» или возврата посылок все же есть.

Таможня безжалостно отправит посылку обратно продавцу в двух случаях: если в документах не окажется данных о маркетплейсе или если будут отсутствовать корректные персональные данные покупателя. Впрочем, в Qazpost Cargo успокаивают: доля таких проблемных отправлений в Казахстане мизерна и составляет менее 0,5% от всего объема.

Ошибки в декларациях и правила возврата: кто виноват?

Если в таможенных документах обнаружится ошибка, обычному казахстанцу штрафы не грозят. Юридическую ответственность за достоверность декларации несет «Казпочта» как официальный декларант. Процесс проверки стоимости и начисления пошлин полностью автоматизирован, поэтому любые корректировки будут вноситься в систему без применения санкций к оператору.

Если же товар не подошел и покупатель решит оформить возврат, процедура пройдет по стандартному Закону «О почте». При этом государство обещает вернуть ранее уплаченные таможенные пошлины и налоги в установленном законом порядке.

Налог на каждую посылку: «Казпочта» готовит новые тарифы

Сейчас плата за услуги таможенного декларирования взимается только с тех посылок, которые превысили лимит в 200 евро. Однако вскоре ситуация может измениться для абсолютно всех покупателей.

В связи с тем, что впереди республику ждет переход на обязательное декларирование абсолютно всех товаров электронной торговли (даже копеечных), Qazpost Cargo изучает вопрос введения специального отдельного тарифа на эту услугу. Окончательное решение о том, сколько компания будет брать за оформление каждой посылки, примут после анализа рынка и оценки реальных трудозатрат почтовиков.