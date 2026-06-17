Иран передает Казахстану участок земли в Ормузском проливе в обмен на терминалы на Каспии

Казахстан получает суверенный логистический форпост на берегах Персидского залива. Тегеран полностью согласовал выделение Астане стратегической земли в глубоководном порту Шахид Раджаи, открывая республике прямой выход к главным мировым морским маршрутам в обмен на каспийские хабы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Транспортный прорыв в Ормузском проливе

Иранская сторона официально завершила процедуру согласования по передаче Казахстану земельного участка в ключевой морской гавани Шахид Раджаи, расположенной на северном побережье Ормузского пролива (город Бендер-Аббас). По итогам правительственной встречи в Астане с участием иранской делегации во главе с министром дорог Фарзане Садек стало известно, что территория будет передана казахстанской стороне сразу после урегулирования финальных юридических формальностей.

Этот шаг фактически превращает центральноазиатскую республику в полноценного игрока на ближневосточном логистическом треке. Помимо этого, Иран открывает для Астаны двери в еще один амбициозный проект — океанский порт Чабахар. Это кратчайший и наиболее перспективный путь к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.

Полноценная интеграция Чабахара в глобальную логистическую сеть станет возможной уже в ближайшие месяцы. Строительство стратегической железнодорожной ветки Захедан — Чабахар завершено более чем на 90%. Новый стальной путь напрямую свяжет Индийский океан, Центральную Азию и европейские рынки.

Симметричный ответ: Иран заходит на Каспий

Казахстан не остался в долгу и готовит зеркальные преференции для партнеров. В ответ на южные портовые зоны Астана подтвердила готовность предоставить Тегерану современные портовые площади, причалы и терминальную инфраструктуру в своих главных каспийских воротах — портах Актау и Курык.

Подобный симбиоз позволит иранскому бизнесу развернуть масштабную логистическую деятельность на Каспии, замкнув единую торговую цепь от северных границ Евразии до южных морей.

Эффект «Север — Юг»: взрывной рост показателей

Переговоры под председательством вице-премьера РК Серика Жумангарина зафиксировали рекордную динамику сотрудничества:

Общие объемы: По итогам 2025 года чистый объем грузоперевозок по международному коридору «Север — Юг» увеличился на 12%, достигнув отметки в 3,5 млн тонн.

Железнодорожный бум: Показатели чистых железнодорожных перевозок между Казахстаном и Ираном продемонстрировали колоссальный скачок — сразу на 69%.

Чтобы раскрыть потенциал маршрута на максимум, стороны инициировали разработку совместной Дорожной карты по модернизации транспортной инфраструктуры. Реализация комплекса мер позволит увеличить пропускную способность коридора до внушительных 20 млн тонн грузов в год.

Континентальный альянс: тарифы без границ

В фундамент новой евразийской логистики закладывается мощная международная правовая база. Драйвером транзита призваны стать два масштабных соглашения. Первое — уже подписанное пятистороннее железнодорожное соглашение (Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран — Турция).

Второе — готовящееся к подписанию четырехстороннее тарифное соглашение между Казахстаном, Россией, Туркменистаном и Ираном. Унификация и сквозное снижение тарифов ликвидируют ценовые барьеры, превращая макрорегион в самый конкурентоспособный и быстрый торговый мост планеты.