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17.06.2026, 12:14

Миллионы мимо кассы: КФГД раскрыл главную ошибку казахстанцев при открытии депозитов

Новости Казахстана 0 1 106

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) предупредили вкладчиков об опасности популярной финансовой стратегии и объяснили, как правильно распределять крупные суммы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Валерия Змейкова
Фото: Валерия Змейкова

Ловушка «одного банка»: в чем ошибаются вкладчики

Многие казахстанцы ошибочно полагают, что если открыть в одном банке несколько разных депозитов, то страховой лимит будет рассчитываться по каждому из них отдельно. В КФГД подчеркивают: это опасное заблуждение.

При отзыве лицензии у финансового института фонд считает общую сумму обязательств перед одним вкладчиком в рамках одного банка, а не по каждой открытой учетной записи. Существуют жесткие лимиты, выше которых прыгнуть не удастся, сколько бы договоров вы ни подписали.

Действующие лимиты: сколько вернет государство

Максимальный размер компенсации напрямую зависит от типа вклада и валюты, в которой хранятся сбережения:

  • До 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в национальной валюте.

  • До 10 млн тенге — по иным тенговым депозитам, включая остатки на текущих счетах и дебетовых картах.

  • До 5 млн тенге — по любым счетам и вкладам в иностранной валюте.

Важное правило: Абсолютный максимум, который один клиент может получить в одном банке при наступлении страхового случая, ограничен 20 миллионами тенге. Сложить все лимиты (например, 20 млн + 10 млн + 5 млн) и получить 35 миллионов в одной финансовой организации невозможно.

Как работает суммирование гарантии: наглядные сценарии

Чтобы понять, как КФГД рассчитывает выплаты при наличии нескольких счетов в одном банке, рассмотрим два типичных примера:

  1. Комбинация со сберегательным вкладом. Если у вас открыт сберегательный депозит (в пределах 20 млн тенге), а также обычный тенговый и валютный вклады, общая сумма выплаты все равно жестко ограничивается порогом в 20 миллионов тенге.

  2. Комбинация без сберегательного вклада. Если у вас есть только стандартный тенговый и валютный депозиты, лимиты по ним составят до 10 млн и до 5 млн тенге соответственно. В данном случае максимальная совокупная компенсация не превысит 15 миллионов тенге.

Инструкция: как правильно защитить крупный капитал

Если ваша сумма превышает государственные лимиты, КФГД вернет только гарантированную часть. Все, что сверху, придется взыскивать через ликвидационную комиссию в процессе распродажи активов обанкротившегося банка, что может затянуться на годы.

Чтобы полностью обезопасить крупные сбережения (например, 35 миллионов тенге после продажи недвижимости), эксперты рекомендуют использовать метод диверсификации и распределять средства по разным корзинам:

  • Банк №1: 20 миллионов тенге — на сберегательный вклад;

  • Банк №2: 10 миллионов тенге — на стандартный тенговый депозит;

  • Банк №3: 5 миллионов тенге — на любой счет или валютный вклад.

При такой схеме абсолютно вся сумма (35 млн тенге) будет защищена государством, так как ни в одном из банков лимиты не будут превышены.

Совет от экспертов КФГД: При расчете суммы вклада всегда закладывайте запас под будущие проценты. Гарантия покрывает не только сумму первоначального взноса, но и начисленное вознаграждение, если итоговая сумма вместе с процентами укладывается в установленный государством лимит.

На сегодняшний день в казахстанской системе гарантирования вкладов участвует 21 банк — это все финансовые институты страны, имеющие лицензию на работу с депозитами физических лиц. Выплаты пострадавшим вкладчикам фонд обязуется начинать не позднее чем через 20 рабочих дней после официального лишения банка лицензии.

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