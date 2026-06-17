Кто из казахстанцев с 2027 года останется без колес?

С 1 января 2027 года в Казахстане возвращается обязательный учет коэффициента долговой нагрузки (КДН) при выдаче автокредитов, что существенно усложнит покупку машины для граждан с уже имеющимися займами или неподтвержденным доходом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: dialog-auto.ru

Тест на платежеспособность: кто попадет под удар

Казахстанский рынок автокредитования готовится к масштабной «нормализации» правил игры. Отмена временных регуляторных послаблений и возвращение КДН призваны охладить рынок, который в последние годы демонстрировал агрессивный рост. По оценке известного экономиста и автора Telegram-канала Tengenomika Руслана Султанова, под ударом окажутся в первую очередь уязвимые категории заемщиков. К ним относятся:

Граждане с высокой текущей долговой нагрузкой (наличие нескольких активных ссуд);

Заявители, которые не могут официально и в полном объеме подтвердить свои доходы;

Клиенты, балансирующие на грани пограничной платежеспособности.

Для банковского сектора это обернется ростом числа отказов. Финансовые институты будут вынуждены перестраховываться: требовать более внушительный первоначальный взнос, урезать запрашиваемые суммы или вовсе отказывать рискованным клиентам. Тем не менее, эксперт видит в этом позитивный сигнал для системы — качество кредитных портфелей БВУ заметно улучшится за счет отсева потенциально дефолтных займов.

Иллюзия залога: почему колеса больше не защищают банки

Особое внимание регулятора к автокредитованию продиктовано результатами надзорной оценки рисков (SREP) за 2025 год, показавшей высокую концентрацию таких займов в розничных портфелях ряда банков второго уровня. Как пояснил Султанов, сам по себе автомобиль в качестве залога перестал быть для банков абсолютной гарантией безопасности.

Главная проблема кроется в специфике ликвидности движимого имущества:

Стремительное обесценивание: Машина теряет в цене сразу после выезда из автосалона и продолжает дешеветь в процессе эксплуатации. Турбулентность вторичного рынка: В случае дефолта заемщика банк может просто не покрыть остаток долга за счет принудительной продажи просевшего в цене автомобиля.

Таким образом, высокая концентрация автокредитов делает коммерческие банки критически зависимыми от финансового здоровья их клиентов и реальной рыночной стоимости залогов.

Подводные камни для покупателей и скрытая угроза для экономики

Для рядовых казахстанцев покупка автомобиля «на пределе» финансовых возможностей таит в себе скрытые ловушки. Руслан Султанов напоминает, что реальная стоимость владения машиной складывается не только из ежемесячного платежа по займу. Сюда закладывается тяжелый шлейф сопутствующих расходов: регулярное обслуживание, дорогое топливо, страховка, налоги и неизбежный ремонт. Любое, даже незначительное снижение личных доходов в таких условиях мгновенно приводит к просрочкам и жестким санкциям со стороны банков.

В макроэкономическом масштабе бесконтрольный бум автокредитования также несет риски. Стимулируя потребительский спрос, этот сегмент активно поддерживает импорт товаров длительного пользования. Если темпы выдачи автокредитов опережают реальный рост доходов населения, долговое бремя домохозяйств растет, не принося при этом никакой пользы производственному потенциалу страны.

Точечный надзор: как изменится процедура одобрения

По мнению экспертного сообщества, грядущее ужесточение регулирования абсолютно обоснованно, если его цель — защита экономики от «пузырей», а не искусственное удушение авторынка. Оптимальный сценарий — не закрывать доступ к деньгам добросовестным гражданам, а внедрять точечные макропруденциальные инструменты.

В арсенале регулятора и банков в ближайшее время появятся:

Жесткий и полноценный аудит реального коэффициента долговой нагрузки (КДН);

Консервативный подход к оценке стоимости залогового транспорта;

Повышение планки первоначального взноса;

Сокращение максимальных сроков кредитования;

Дифференциация условий в зависимости от индивидуального риск-профиля клиента.

Контекст: Рынок уже реагирует на сигналы сверху. По данным АРРФР, еще в апреле было зафиксировано падение объемов автокредитования на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это стало прямым следствием превентивных мер регулятора по снижению уровня дефолтов в отдельных банках. Возвращение КДН в 2027 году лишь зафиксирует этот тренд на системном уровне.