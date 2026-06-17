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17.06.2026, 14:03

След Сороса в степи: в Казахстане потребовали сорвать маски с получателей зарубежных денег

Новости Казахстана 0 999

Депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана (НПК) выступили с жестким требованием к правительству радикально усилить контроль над зарубежным финансированием НПО и СМИ. Парламентарии настаивают на полном раскрытии цепочек распределения денег, конечных бенефициаров и реальных результатов работы организаций, попавших в реестр лиц с иностранным финансированием, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Миллиарды на «формирование повестки»: позиция Мажилиса

Поводом для громкого депутатского запроса в адрес министра культуры и информации Аиды Балаевой стали свежие данные Комитета госдоходов Минфина РК. Ведомство обнародовало обновленный реестр получателей иностранных денег, впервые раскрыв конкретные суммы и их источники.

Масштабы вливаний впечатлили парламентариев: только за второе полугодие 2025 года в казахстанский некомерческий сектор из-за рубежа поступило более 12 миллиардов тенге (около 24,6 миллиона долларов).

Депутат Магеррам Магеррамов, озвучивший позицию НПК, подчеркнул, что львиная доля этих средств оседает в структурах, которые позиционируют себя как правозащитники, независимые медиа и аналитические центры. По мнению мажилисмена, эти организации системно влияют на внутреннюю политику страны и общественное мнение.

«Многие из этих организаций десятилетиями функционируют как рупор ненависти к собственной стране. Под прикрытием правозащитной риторики они системно разрушают доверие граждан к государственным институтам», — заявил Магеррамов, добавив, что подобная деятельность де-факто имеет признаки экстремизма.

Прорехи в реестре: что скрыто от глаз казахстанцев

В Народной партии Казахстана уверены: текущая версия «списка иноагентов» от КГД не отражает реальной картины и не снимает рисков для национальной безопасности. Сейчас реестр показывает лишь сухие цифры, но оставляет в тени самое главное — суть проектов.

Депутаты указывают на то, что общественности до сих пор неизвестны:

  • Конкретные программы, на которые выделяются миллиарды тенге;

  • Конечные исполнители, бенефициары и физические лица, создающие медийный продукт;

  • Реальные результаты работы — отчеты об исследованиях, кампаниях и акциях.

Магеррамов также напомнил о международном контексте, упомянув крупнейших доноров, таких как Open Society Foundations, National Endowment for Democracy и European Endowment for Democracy. Деятельность этих фондов в ряде стран уже ограничена или полностью запрещена, а в США по инициативе Дональда Трампа структуры Сороса и вовсе проверялись на причастность к финансированию беспорядков.

Чего требуют депутаты: четыре пункта для полной прозрачности

Парламентарии отдельно подчеркнули: речь не идет о тотальном запрете неправительственных организаций (НПО). Главная цель — ликвидировать «серые зоны» в финансировании в эпоху глобальной нестабильности.

«Прозрачность в условиях гибридной войны — это вопрос выживания суверенитета», — резюмировали в Мажилисе.

НПК требует от правительства в кратчайшие сроки изменить нормативную базу и обязать КГД публиковать:

  1. Полные данные о целях и тематике каждого зарубежного гранта;

  2. Всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков, через которых распределяются средства;

  3. Имена физических лиц — конечных бенефициаров проектов;

  4. Детальные итоги реализации программ (какие именно медиакампании и исследования были оплачены из-за границы).

Правительству предстоит определить конкретные механизмы и сроки внедрения новой, расширенной системы отчетности для получателей иностранных денег.

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