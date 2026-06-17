Зачем Тимур Турлов «вернул с пенсии» легенду Air Astana Питера Фостера?

Бывший бессменный руководитель Air Astana Питер Фостер, покинувший пост этой весной ради «семьи и гольфа», возвращается в большую казахстанскую авиацию. Топ-менеджер принял предложение миллиардера Тимура Турлова и вошел в обновленный совет директоров грузового перевозчика Alatau Air Cargo, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

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Большая перезагрузка: новые лица Alatau Air Cargo

Казахстанский рынок грузовых авиаперевозок ждет масштабная трансформация. Акционеры авиакомпании Alatau Air Cargo (еще недавно известной под брендом KTZ Air Cargo) приняли решение полностью обновить состав совета директоров. Прежний состав органа управления, утвержденный в январе 2026 года, отправлен в досрочную отставку.

Главной сенсацией кадровых перестановок стало привлечение 65-летнего ветерана авиационной индустрии Питера Фостера. Он займет позицию независимого директора. Председателем обновленного совета директоров станет сам контролирующий акционер компании, глава Freedom Holding Тимур Турлов.

Помимо них, в управляющую структуру перевозчика вошли Ерлан Койшибаев, Сергей Швалов, Айбек Қапар, а также Сергей Анашкин, получивший статус второго независимого директора. Соответствующие решения были утверждены на общем собрании акционеров.

Ребрендинг, смена прописки и новый устав

Кадровые изменения — лишь часть глобальной реструктуризации бизнеса. В компании происходят фундаментальные юридические и операционные сдвиги:

Переименование: 10 июня 2026 года авиакомпания официально сменила название с KTZ Air Cargo на Alatau Air Cargo .

Релокация: Юридический адрес перевозчика перенесен из столицы (Астаны) в Карагандинскую область. Перенос «прописки» ближе к крупным индустриальным узлам может быть связан с оптимизацией логистических маршрутов.

Модернизация документов: Акционеры также утвердили новую редакцию устава компании, адаптированную под амбициозные задачи по завоеванию рынка грузоперевозок.

От «заслуженного отдыха» до нового вызова

Возвращение Питера Фостера в операционный периметр крупного казахстанского бизнеса оказалось неожиданным. Совсем недавно, 31 марта 2026 года, Фостер официально покинул пост главы Air Astana, которой руководил рекордный 21 год. Его преемником стал Ибрахим Жанлыел.

Тогда уход топ-менеджера позиционировался как плановый транзит власти в авиакомпании. Супруга Фостера, Татьяна, отмечала в интервью Forbes Kazakhstan, что это было взвешенное решение, а сам экс-глава нацперевозчика планировал «передать управление следующему поколению» и посвятить время семье, парусному спорту и путешествиям.

Несмотря на статус старшего советника совета директоров в группе Air Astana, Фостер принял новый вызов. Его колоссальный международный опыт (до Казахстана он работал в Cathay Pacific Airways, Philippine Airlines и Royal Brunei Airlines) теперь будет задействован в развитии частного грузового авиапроекта под крылом Тимура Турлова.