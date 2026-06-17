В Казахстане с 26 июня «пометят» бюджетные деньги: подробности

Минфин Казахстана утвердил правила масштабного тестирования «Цифрового тенге» при исполнении республиканского и местных бюджетов — под обязательный контроль попадут крупные траты свыше 100 млн тенге, сообщает Lada.kz.

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Тотальный контроль с 26 июня: правовая основа

Министр финансов Республики Казахстан подписал приказ № 375 от 8 июня 2026 года, устанавливающий правила реализации пилотного проекта по внедрению третьей формы национальной валюты в бюджетный процесс. Инициатива вводится в действие уже с 26 июня 2026 года и рассчитана до конца текущего года (по 31 декабря включительно).

Этот шаг стал прямым исполнением поручений Главы государства, озвученных в сентябрьском Послании 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Главная цель пилота — обеспечить абсолютную прозрачность движения государственных средств и исключить нецелевое использование бюджета.

Планка в 100 миллионов: где «Цифровой тенге» станет обязательным

Нововведение коснется не всех госзакупок, а только крупных контрактов. Использование цифровой валюты будет строго обязательным, если сумма расходов по договору превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

Правительство четко определило перечень сфер, которые переходят на новые рельсы. В зону цифрового мониторинга попали самые капиталоемкие и потенциально коррупциогенные направления:

Инфраструктура и логистика: Строительство и реконструкция дорог, возведение новых объектов, ремонт пунктов пропуска на госгранице.

Снабжение и закупки: Приобретение ГСМ, лекарств, медизделий, спецобмундирования и транспортных средств.

Финансирование и наука: Расходование средств Специального государственного фонда, выдача бюджетных кредитов местным властям, а также гранты на коммерциализацию научных разработок.

Как это работает: автоматизация и «умные» деньги

Главная технологическая фишка проекта — автоматизация и маркировка. Государство внедряет систему, при которой каждый бюджетный тенге получит свой цифровой «след».

Сквозной идентификатор (IDC): На этапе планирования или проведения госзакупок расходу автоматически присваивается уникальный код. Интеграция систем: Платформа цифрового тенге, Нацбанк, Казначейство, коммерческие банки и отраслевые системы будут обмениваться данными в режиме реального времени без человеческого фактора. Оплата строго по факту: Расчет цифровыми тенге невозможен «авансом» без железных оснований. Для транзакции требуется подтверждающее событие — электронная счет-фактура (ЭСФ), акт выполненных работ или реестровая запись.

Только после фиксации этого события Комитет государственного казначейства совместно с Нацбанком автоматически конвертирует стандартные безналичные тенге в цифровые и моментально проведет расчет с подрядчиком. Данный механизм фактически сводит к нулю риски вывода государственных денег в теневой сектор.