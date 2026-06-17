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17.06.2026, 16:41

«Один работник — один платеж»: МСБ в Казахстане хотят избавить от 8 кругов налогового ада

Новости Казахстана 0 721

Казахстанскому малому и среднему бизнесу хотят кардинально упростить расчет зарплат, объединив четыре сложных налога в один единый платеж. С такой инициативой к правительству обратился депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, заявивший, что нынешняя система душит предпринимателей и уводит экономику в тень, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Бухгалтерский кошмар: почему бизнес стонет от расчетов

Сейчас выдача зарплаты сотруднику в Казахстане превращается для предпринимателей на общеустановленном режиме в ежемесячный квест. Бухгалтерам приходится рассчитывать и отправлять до 7–8 различных платежей на каждого человека.

С работодателя удерживают:

  • Социальный налог;

  • Социальные отчисления;

  • Отчисления на ОСМС (медстрахование);

  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Параллельно из кармана самого работника вычитаются ИПН, обязательные пенсионные (ОПВ) и взносы на ОСМС.

Главная проблема: у каждого из этих платежей — своя математика. Разные базы исчисления, свои ограничения, лимиты и правила. В итоге вместо развития бизнеса компании тратят ресурсы на бесконечную бумажную волокиту.

Налоги давят: почему зарплаты уходят в конверты

По данным Министерства нацэкономики, общая нагрузка на фонд оплаты труда в Казахстане уже достигла критических 39,5%, а в ближайшие годы рискует пробить отметку в 41%.

Мажилисмен предупреждает: такая фискальная нагрузка в сочетании со сложнейшей отчетностью дает обратный эффект. Предпринимателям становится банально невыгодно нанимать людей официально, что провоцирует рост теневой занятости и возвращение «зарплат в конвертах». Чем больше штат — тем выше риски и сложнее расчеты.

Формула «1-1-1-1»: как это будет работать

Депутат предлагает внедрить принцип: «Один работник — одна база — один расчет — один платеж».

Идея заключается в том, чтобы объединить все четыре выплаты, которые делает именно работодатель (соцналог, соцотчисления, ОСМС и ОПВР) в Единый социальный платеж. При этом налоги, удерживаемые из дохода самого сотрудника (ИПН и классическая пенсия), останутся прежними.

[Бизнес отправляет ОДНУ сумму] ➔ [Государство САМО делит ее между бюджетом, ГФСС, ФСМС и ЕНПФ]

Если реформу одобрят, предпринимателю будет достаточно сделать всего один перевод. Распределением денег по ведомствам — в пенсионный фонд, медстрахование и соцстрах — займется автоматизированная система государства.

Что это даст рынку?

По мнению авторов инициативы, нововведение снизит расходы МСБ на бухгалтерию, освободит время для реального ведения бизнеса и, главное, сделает "белое" трудоустройство простым и привлекательным.

Правительству уже направлен запрос с требованием оценить, как нынешние налоги давят на создание рабочих мест. Пока проект находится на стадии депутатского предложения, окончательное слово — за Кабмином.

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