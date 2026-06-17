«Один работник — один платеж»: МСБ в Казахстане хотят избавить от 8 кругов налогового ада

Казахстанскому малому и среднему бизнесу хотят кардинально упростить расчет зарплат, объединив четыре сложных налога в один единый платеж. С такой инициативой к правительству обратился депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, заявивший, что нынешняя система душит предпринимателей и уводит экономику в тень, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сейчас выдача зарплаты сотруднику в Казахстане превращается для предпринимателей на общеустановленном режиме в ежемесячный квест. Бухгалтерам приходится рассчитывать и отправлять до 7–8 различных платежей на каждого человека.
С работодателя удерживают:
Социальный налог;
Социальные отчисления;
Отчисления на ОСМС (медстрахование);
Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
Параллельно из кармана самого работника вычитаются ИПН, обязательные пенсионные (ОПВ) и взносы на ОСМС.
Главная проблема: у каждого из этих платежей — своя математика. Разные базы исчисления, свои ограничения, лимиты и правила. В итоге вместо развития бизнеса компании тратят ресурсы на бесконечную бумажную волокиту.
По данным Министерства нацэкономики, общая нагрузка на фонд оплаты труда в Казахстане уже достигла критических 39,5%, а в ближайшие годы рискует пробить отметку в 41%.
Мажилисмен предупреждает: такая фискальная нагрузка в сочетании со сложнейшей отчетностью дает обратный эффект. Предпринимателям становится банально невыгодно нанимать людей официально, что провоцирует рост теневой занятости и возвращение «зарплат в конвертах». Чем больше штат — тем выше риски и сложнее расчеты.
Депутат предлагает внедрить принцип: «Один работник — одна база — один расчет — один платеж».
Идея заключается в том, чтобы объединить все четыре выплаты, которые делает именно работодатель (соцналог, соцотчисления, ОСМС и ОПВР) в Единый социальный платеж. При этом налоги, удерживаемые из дохода самого сотрудника (ИПН и классическая пенсия), останутся прежними.
[Бизнес отправляет ОДНУ сумму] ➔ [Государство САМО делит ее между бюджетом, ГФСС, ФСМС и ЕНПФ]
Если реформу одобрят, предпринимателю будет достаточно сделать всего один перевод. Распределением денег по ведомствам — в пенсионный фонд, медстрахование и соцстрах — займется автоматизированная система государства.
По мнению авторов инициативы, нововведение снизит расходы МСБ на бухгалтерию, освободит время для реального ведения бизнеса и, главное, сделает "белое" трудоустройство простым и привлекательным.
Правительству уже направлен запрос с требованием оценить, как нынешние налоги давят на создание рабочих мест. Пока проект находится на стадии депутатского предложения, окончательное слово — за Кабмином.
Комментарии0 комментарий(ев)