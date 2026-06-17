Казахстанцы сошли с ума из-за одной даты: в «Правительстве для граждан» сделали заявление

В Казахстане официально завершился прием заявлений на регистрацию брака в самую популярную и «магическую» дату года — 26 июня 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Ажиотаж вокруг «красивой» даты: прием закрыт

Как сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», прием заявок на этот день завершился строго 11 июня. Желание зарегистрировать семейный союз в день с уникальным нумерологическим сочетанием цифр (26.06.2026) вызвало среди будущих молодоженов небывалый ажиотажный спрос. Всего по республике на этот день подано более 4 тысяч заявлений, а сотрудники органов РАГС уже готовятся к беспрецедентной нагрузке.

География свадебного бума: мегаполисы в лидерах

Основной удар свадебной лихорадки приняли на себя три крупнейших города страны. Молодожены мегаполисов проявили максимальную активность, стараясь успеть забронировать заветное время.

Статистика по ключевым городам распределилась следующим образом:

Алматы — абсолютный лидер по стране, здесь зафиксировано 830 заявлений ;

Астана — лишь немного уступила культурной столице, собрав 740 заявок ;

Шымкент — замкнул тройку лидеров мегаполисов с показателем в 141 заявление.

Таким образом, только на эти три города пришлось более 1,7 тысячи свадебных броней на один день.

Магия чисел: почему именно 26.06.2026

С точки зрения нумерологии и народных примет, подобные зеркальные и повторяющиеся комбинации вызывают у влюбленных пар особое доверие. Считается, что двойка отвечает за гармоничное партнерство, союз и дипломатию, а шестерка символизирует домашний уют, крепкие семейные узы и верность. По мнению будущих супругов, брак, заключенный под эгидой такого нумерического порядка, имеет больше шансов стать долговечным, а саму дату годовщины будет просто невозможно забыть.

В госкорпорации подчеркнули, что подобные «красивые» дни ежегодно вызывают повышенное внимание казахстанцев, превращая обычные будни в масштабный национальный праздник для тысяч новых семей.