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17.06.2026, 19:01

В Казахстане гражданские лица смогут добровольно работать на военную разведку

Новости Казахстана 0 539

Казахстанцы смогут на добровольных началах помогать органам военной разведки. Правительство официально расширило полномочия Министерства обороны, разрешив ведомству набирать внештатных оперативных сотрудников из числа гражданских лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК

Агенты-добровольцы: главное новшество оборонного ведомства

Кабинет министров Казахстана утвердил масштабные изменения в Положение о Министерстве обороны. Главной сенсацией пакета поправок стало появление у ведомства принципиально нового права — теперь военная разведка сможет официально сотрудничать с гражданским населением.

Речь идет о привлечении граждан республики в качестве внештатных оперативных сотрудников. Главное условие — исключительно добровольная основа. Чтобы запустить этот механизм, оборонное ведомство наделено новой функцией: министерство лично разработает и утвердит четкие правила, по которым казахстанцев будут отбирать и привлекать к столь специфической работе.

Полный список новых прав Минобороны

Помимо расширения разведывательного потенциала, правительство усилило позиции министерства и по другим направлениям. В обновленный перечень прав ведомства вошли:

  • Правовой суверенитет: издание обязательных к исполнению правовых актов в рамках своей компетенции.

  • Доступ к данным: законное право запрашивать и оперативно получать любые материалы от госорганов, организаций и чиновников.

  • Внешняя экспертиза: привлечение сторонних профильных специалистов к проверкам.

  • Финансовая гибкость: официальное право принимать и использовать спонсорскую, благотворительную и военно-техническую помощь.

  • Судебная защита и инициатива: право обращаться в суды, создавать экспертные комиссии, делегировать функции своим ведомствам и напрямую вносить предложения президенту и правительству по улучшению оборонного сектора.

Сроки вступления в силу

Нововведения не останутся на бумаге долго. Постановление правительства уже подписано. Изменения официально вступают в силу 27 июня, после чего Министерство обороны приступит к реализации своих новых полномочий и формированию нормативной базы для будущих внештатных разведчиков.

Включение гражданских лиц в контур оборонных и разведывательных ведомств на добровольной основе — это общемировая практика, направленная на усиление национальной безопасности за счет экспертных знаний граждан (например, в сфере IT, аналитики или знания специфических языков и регионов).

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