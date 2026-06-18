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17.06.2026, 19:54

«Казахмыс» инвестирует более 26 млрд тенге в развитие социальной инфраструктуры Ұлытау

Новости Казахстана 0 462

Горнорудный гигант «Казахмыс» вливает рекордные 26 миллиардов тенге в масштабную перезагрузку социальной инфраструктуры области Ұлытау. Инспекция во главе с министром промышленности и руководством региона уже проверила ключевые стройки — от футуристических набережных до ультрасовременных академий спорта, сообщает Lada.kz. 

Ревизия на высшем уровне: кто контролирует миллиарды

Развитие моногородов и промышленных регионов Казахстана вышло на новый этап. Инвестиции корпорации «Казахмыс» — это не просто дежурные вложения, а системный план по созданию комфортной городской среды, способной остановить отток населения.

Чтобы лично оценить темпы работ, на ключевые объекты Жезказгана и Сатпаева прибыл тяжелый десант: учредитель компаний «Казахмыс» Нурлан Артыкбаев, министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев и аким области Ұлытау Дастан Рыспеков. Чиновники и бизнес проверяли каждый объект на соответствие жестким дедлайнам — почти все проекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

Главные стройки Жезказгана: культура, спорт и зоны отдыха

Жезказган сегодня переживает настоящий строительный бум. В фокусе внимания оказались сразу четыре мега-объекта, которые полностью изменят досуг горожан:

  • Казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова (5,1 млрд тенге). Главный культурный очаг города разбирали буквально до основания. Рабочие уже завершили самый грязный этап — демонтаж старого фасада, окон и внутренних перегородок. Сейчас строители перешли к обновлению кровли и чистовой отделке интерьеров. Финал масштабной реконструкции намечен на декабрь.

  • Парк «Жастар» (4,9 млрд тенге). Популярная, но морально устаревшая локация превращается в хайтек-пространство. Здесь появятся новые велосипедные и пешеходные маршруты, современный фонтанный комплекс, безопасные детские площадки и тысячи квадратных метров нового зеленого газона. Открытие запланировано на октябрь.

  • Набережная Кенгирского водохранилища (3,4 млрд тенге). Проект реализуется полностью за счет собственных средств «Казахмыса». Сейчас тяжелая техника выравнивает грунт и готовит ландшафт. Задумка архитекторов амбициозна: обновленная набережная сольется в единый архитектурный ансамбль с областной мечетью. Это будет главное место для городских фестивалей и прогулок.

  • Детско-юношеская спортивная академия «NAMYS» (8,1 млрд тенге). Самый дорогой проект Жезказгана. Это будет колоссальный комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров. Сюда со всей области Ұлытау съедутся до 200 одаренных детей. Фишка академии в том, что подростки смогут безболезненно совмещать учебу по школьной программе с профессиональной спортивной подготовкой. Двери «NAMYS» распахнет уже в сентябре.

Изменения в Сатпаеве: медицина и шахтерская слава

Реновация не обошла стороной и город-спутник Сатпаев. Здесь «Казахмыс» закрывает самые острые социальные потребности жителей:

  • Модернизация городской больницы (1,8 млрд тенге). В рамках проекта возводится абсолютно новый, оборудованный по последнему слову техники травматологический пункт. Объект критически важен для шахтерского региона. Пациентов начнут принимать в ноябре.

  • Реконструкция площади Шахтерской славы (2,7 млрд тенге). Капитальный ремонт знакового для горожан места находится на финальной прямой. Главную городскую площадь обещают полностью обновить к сентябрю.

Почему это важно для региона?

Суммарный объем социальных инвестиций «Казахмыса» в Ұлытау только в этом году превысил отметку в 26 миллиардов тенге. Представители корпорации подчеркивают: параллельно с развитием производства компания берет на себя долгосрочные обязательства по развитию территорий.

Создание качественной медицины, современной спортивной и культурной инфраструктуры — это прямая инвестиция в человеческий капитал. Область Ұлытау планомерно уходит от имиджа «сурового промышленного края», превращаясь в регион с высокой социальной привлекательностью и комфортными условиями для жизни.

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