Атака с воздуха на Казахстан: в Минобороны ответили, выдержат ли наши НПЗ

Казахстан полностью защищен от потенциальных ударов беспилотников, а ключевые промышленные и административные центры страны находятся под непрерывным куполом ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, сообщает Lada.kz.

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Надежный щит для стратегических объектов

Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и других критически важных элементов инфраструктуры Казахстана стал ключевой темой обсуждения в кулуарах Мажилиса. Вице-министр обороны Аскар Мустабеков официально развеял опасения общественности касательно уязвимости страны перед возможными налетами дронов.

По словам высокопоставленного военного чиновника, оборонный комплекс автономен, полностью мобилизован и функционирует в штатном режиме:

«Противовоздушная оборона работает в штатном режиме. Все стратегически важные и административные объекты прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Таких рисков нет», — категорично заверил Мустабеков.

Всплеск интереса к боеготовности противовоздушных сил возник не на пустом месте: на территории республики периодически фиксируются случаи обнаружения неопознанных летательных аппаратов. В частности, один из резонансных инцидентов произошел весной текущего года, когда 26 марта в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области местными службами был обнаружен упавший беспилотник.

Тем не менее, руководство оборонного ведомства подчеркивает, что единичные случаи падения дронов не подрывают общую стабильность системы. Интегрированные комплексы РЭБ и ПВО позволяют своевременно нейтрализовать воздушные угрозы еще на подлете к охраняемым периметрам, гарантируя бесперебойную работу энергетического сектора страны.