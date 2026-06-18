В Казахстане насчитали почти 6 млн автомобилей: назван самый популярный объем двигателя

Казахстан в шаге от исторического автомобильного рекорда — общая численность зарегистрированного транспорта в стране вплотную приблизилась к отметке в 6 миллионов единиц, сообщает Lada.kz.

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Почти 6 миллионов на дорогах: свежие данные статистики

Автомобилизация Казахстана несется на полной скорости. По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 июня 2026 года в республике насчитывается 5,99 млн транспортных средств.

Львиную долю этого колоссального объема составляют легковые автомобили — их в стране 5,05 млн единиц. Остальная часть распределилась следующим образом:

Грузовой транспорт — 481,6 тыс.

Автобусы и микроавтобусы — 87,9 тыс.

Мотоциклы — 71,8 тыс.

Прицепы разного типа — более 257 тыс.

Интересно, что абсолютное большинство «легковушек» — 4,78 млн машин — принадлежит рядовым гражданам (физическим лицам). Бизнес и госорганы (юридические лица) владеют скромными 266,7 тыс. автомобилей.

Вторичный рынок рулит: хроника майского бума

Только за один май 2026 года казахстанцы поставили на учет 147,7 тыс. единиц техники (из них 129 тыс. — легковые авто). Статистика наглядно показывает, что кошелек среднего водителя пока не готов к автосалонам: вторичный рынок буквально раздавил первичный. Из всех зарегистрированных в мае легковых машин новыми были лишь 20,2 тыс., тогда как 108,9 тыс. авто просто сменили владельцев.

Где живут самые заядлые автомобилисты?

Географический срез автопарка предсказуемо вывел в лидеры мегаполисы и южные регионы. Пятерка самых «загруженных» областей выглядит так:

Алматы — абсолютный лидер (729,6 тыс. авто); Алматинская область — уверенное серебро (645,2 тыс.); Астана — замыкает тройку (458,2 тыс.); Туркестанская область (407,1 тыс.); Карагандинская область (382,6 тыс.).

Тише и свободнее всего на дорогах области Улытау — там официально числится всего 36,7 тыс. транспортных средств.

Старый добрый бензин и «дедушкины» моторы

Несмотря на мировую моду на экологию, Казахстан остается верным классическому топливу. Чистый бензин заливают в баки 4,43 млн машин. На гибридном (смешанном) топливе ездят 368,6 тыс. авто. Зато электромобили пока остаются экзотикой — их всего 24,6 тыс. на всю страну, а чистый газ используют и того меньше — 14,3 тыс. автовладельцев.

Что касается «сердца» казахстанских машин, то самым популярным остается средний объем двигателя — от 1,5 до 2 литров (более 2,06 млн единиц). На малолитражках (до 1,5 л) передвигаются чуть более миллиона водителей.

Эхо прошлого: автопарк страны стремительно стареет

Главная тревожная тенденция свежего отчета — возраст казахстанских машин. Наших дорогах до сих пор доминирует «эпоха дефицита».

Более 20 лет эксплуатации имеют 2,13 млн легковых машин (это почти половина всего легкового сегмента!).

От 10 до 20 лет исполнилось 1,32 млн автомобилей.

Свежие машины (не старше 3-х лет) радуют глаз в количестве всего 762 тыс. единиц.

Успеет ли автопарк Казахстана обновиться до того, как перешагнет историческую планку в 6 миллионов колес — покажет только время.