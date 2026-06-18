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18.06.2026, 06:40

В Казахстане насчитали почти 6 млн автомобилей: назван самый популярный объем двигателя

Новости Казахстана 0 4 037

Казахстан в шаге от исторического автомобильного рекорда — общая численность зарегистрированного транспорта в стране вплотную приблизилась к отметке в 6 миллионов единиц, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazpravda.kz
Фото: kazpravda.kz

Почти 6 миллионов на дорогах: свежие данные статистики

Автомобилизация Казахстана несется на полной скорости. По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 июня 2026 года в республике насчитывается 5,99 млн транспортных средств.

Львиную долю этого колоссального объема составляют легковые автомобили — их в стране 5,05 млн единиц. Остальная часть распределилась следующим образом:

  • Грузовой транспорт — 481,6 тыс.

  • Автобусы и микроавтобусы — 87,9 тыс.

  • Мотоциклы — 71,8 тыс.

  • Прицепы разного типа — более 257 тыс.

Интересно, что абсолютное большинство «легковушек» — 4,78 млн машин — принадлежит рядовым гражданам (физическим лицам). Бизнес и госорганы (юридические лица) владеют скромными 266,7 тыс. автомобилей.

Вторичный рынок рулит: хроника майского бума

Только за один май 2026 года казахстанцы поставили на учет 147,7 тыс. единиц техники (из них 129 тыс. — легковые авто). Статистика наглядно показывает, что кошелек среднего водителя пока не готов к автосалонам: вторичный рынок буквально раздавил первичный. Из всех зарегистрированных в мае легковых машин новыми были лишь 20,2 тыс., тогда как 108,9 тыс. авто просто сменили владельцев.

Где живут самые заядлые автомобилисты?

Географический срез автопарка предсказуемо вывел в лидеры мегаполисы и южные регионы. Пятерка самых «загруженных» областей выглядит так:

  1. Алматы — абсолютный лидер (729,6 тыс. авто);

  2. Алматинская область — уверенное серебро (645,2 тыс.);

  3. Астана — замыкает тройку (458,2 тыс.);

  4. Туркестанская область (407,1 тыс.);

  5. Карагандинская область (382,6 тыс.).

Тише и свободнее всего на дорогах области Улытау — там официально числится всего 36,7 тыс. транспортных средств.

Старый добрый бензин и «дедушкины» моторы

Несмотря на мировую моду на экологию, Казахстан остается верным классическому топливу. Чистый бензин заливают в баки 4,43 млн машин. На гибридном (смешанном) топливе ездят 368,6 тыс. авто. Зато электромобили пока остаются экзотикой — их всего 24,6 тыс. на всю страну, а чистый газ используют и того меньше — 14,3 тыс. автовладельцев.

Что касается «сердца» казахстанских машин, то самым популярным остается средний объем двигателя — от 1,5 до 2 литров (более 2,06 млн единиц). На малолитражках (до 1,5 л) передвигаются чуть более миллиона водителей.

Эхо прошлого: автопарк страны стремительно стареет

Главная тревожная тенденция свежего отчета — возраст казахстанских машин. Наших дорогах до сих пор доминирует «эпоха дефицита».

  • Более 20 лет эксплуатации имеют 2,13 млн легковых машин (это почти половина всего легкового сегмента!).

  • От 10 до 20 лет исполнилось 1,32 млн автомобилей.

  • Свежие машины (не старше 3-х лет) радуют глаз в количестве всего 762 тыс. единиц.

Успеет ли автопарк Казахстана обновиться до того, как перешагнет историческую планку в 6 миллионов колес — покажет только время.

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